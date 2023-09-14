Başkan Güngör, “Sezonun uzaması turizmciyi mutlu etti”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sezonunun Kasım sonuna kadar uzatılmasının turizmciyi mutlu ettiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Güngör, “Sezonun uzaması turizmciyi mutlu etti”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sezonunun Kasım sonuna kadar uzatılmasının turizmciyi mutlu ettiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2023 yılı turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Antalya'nın ülkenin en önemli turizm merkezi olduğunu belirten Başkan Güngör, Antalya'da ise en önemli turizm merkezinin Manavgat olduğunu söyledi. Manavgat'ın Antalya'nın üçte bir oranında yatak kapasitesine sahip olduğunu ve Antalya'ya gelen turistin üçte birinin Manavgat'a geldiğini anlatan Başkan Güngör, Manavgat'ın, doğal güzellikleri, denizi, kumu ve tarihi değerleri ile tatilcilerin tercih ettiği en önemli turizm merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

"Antalya'ya 11,5 milyona yakın turistin geldi"

Antalya'ya yılbaşından bu yana 11,5 milyona yakın turistin geldiğinin altını çizen Başkan Güngör, bunun yaklaşık 4 milyona yakınının Manavgat Side Turizm destinasyona geldiğini söyledi. İklim şartlarının elverişli olması nedeniyle tur operatörlerinin, sezonu Kasım ayı sonuna kadar uzatma kararı aldığını kaydeden Başkan Güngör, bunun turizmciyi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren herkesi mutlu etiğini söyledi. Sezonun sonuna yaklaşırken yapılan rezervasyonların olumlu olduğunu kaydeden Başkan Güngör, sezon ortasında beklentinin altında kalan rezervasyon sayısı nedeniyle, sezonun uzatılmasının turizmci için umut olduğunu ifade etti.

Turizm sezonunun uzaması birçok sektörü etkileyecek

Turizm sezonun uzatılmasınının birççok sektöre olumlu katkısı olacağını belirten Başkan Güngör şunları söyledi; "Türkiye'nin bacasız sanayisi olarak değerlendirilen turizmde kapasite ve kalite olarak Manavgat-Side turizm destinasyonu çok önemli bir konumdadır. Manavgat-Side turizm destsinasyonu ülke ekonomisine ciddi anlamda döviz girdisi sağlamaktadır. Turizm sezonunun uzayacak olması nedeniyle sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz mutlu oldu. Sezonun bu şekilde uzaması turizm sektörü ile ilişiği olan tüm sektörleri de olumlu etkiliyor. Tüccar ve esnafın daha fazla iş yapması demek, turizm gelirinin artması, cari açığın kapanmasına, ülkemizin gayri safi milli hasılasındaki turizm sektörünün payının artması demektir. Bu durum aynı zamanda istihdama olumlu yansıyacak kış aylarında turizmde askıya alınan yaklaşık 50 bin kişi 2 ay daha çalışmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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