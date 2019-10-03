Başkan Gür’den Gülser ve Uzunoğlu’na ziyaret

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, geçtiğimiz günlerde Çorum'a atanarak görevlerine başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Jandarma Komutanı Kıd. Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum'un her zaman Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, bu huzur ve güveni ise emniyet güçlerine borçlu olduklarını söyledi.

Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletin ve emniyet güçlerinin yanlarında olduklarını kaydeden Gür, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e yeni görevinde başarılar diledi.

Recep Gür ve beraberindekiler daha sonra Jandarma Komutanı Kıd. Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret ederek, bir süre görüştüler. Ziyarette Uzunoğlu'na yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretlerde Recep Gür'e Birlik yöneticileri aynı zamanda Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer eşlik etti.

Kaynak: İHA