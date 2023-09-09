Başkan Gürkan, 700’lük ana isale hattı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan içme suyu ana isale hattı çalışmalarını inceledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Gürkan, 700’lük ana isale hattı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan içme suyu ana isale hattı çalışmalarını inceledi. Gürkan, çalışmalarla ilgili, "Bu çalışmaları için MASKİ'de personeli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar bir destan yazıyor. Hizmet destanı yazıyorlar" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zarar gören hatların bakım ve onarımın yanı sıra işletilemeyecek durumda olan hatların yenisini yapmaya devam ediyor. Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan 700'lük içme suyu ana isale hattı çalışmalarında sona gelindi.

700'lük içme suyu ana isale hattı çalışmaları hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Malumunuz depremin hasarı çok büyük. Bizler de gece gündüz demeden 24 saat çalışıyoruz. Şu anda Paşaköşkü mevkiinde bulunan 700'lük hattımızı komple yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Bu hattımız depremlerde çok ciddi hasar görmüştü. Bakım onarımla düzelemeyeceği için bu hattı komple 700'lük çelik boru hattı olarak yeniliyoruz. İnşallah yarın akşama kadar çevre yolu altında bulunan 16 mahallemizin basınç problemi kalmayacak ve tamamen suyu vermiş olacağız" açıklamalarında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 700'lük içme suyu ana isale hattında çalışmaların gece gündüz demeden yapıldığını belirterek, "6 Şubat tarihinde bin yılın felaketi, kıyametin provası yaşandı. Altyapı da felç oldu. Ama biz bu durumu Malatya halkına en az hissettirmek, su kesintilerini en asgari şekilde hissetmelerini sağlamak noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüzün emekleriyle gece gündüz demeden 7/24 saat esaslı çalışmalar içerisindeyiz" dedi.

Çevre yolu altındaki 16 mahallenin su sıkıntısının giderilmesi için ana isale hattını tamamen değiştirdiklerini belirten Gürkan, "Çelik boru ile Emeksiz Caddesi altından başlayarak, buradaki su depomuza bağlantı çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de özellikle çevre yolu altındaki mahallelerimizin susuz kalmaması noktasında da ayrıca yine 2 kilometrelik yeni bir hat döşenerek, geri basınçla mahallelerimize su veriyoruz. Buradaki bağlantı ile birlikte o suyun daha basınçlı, sürdürülebilir ve sürekli olma noktasında suyun akışkanlığı sağlanacaktır. Yani vatandaşlarımız bu konuda mutazarrir olmasın. Tabii ki eksikler olacak. Binlerce binalar yıkılıyor. Her binanın yıkımında günlük ortalama 610 su patlağı, binlerce de kapatma ve kör tıpa hadisesi var. Şu anda Malatya'daki bütün su tesisatçıları ve il dışında hizmet yoluyla aldığımız su tesisatçıları Malatya'da hemşerilerimize kesintisiz su verilmesi noktasında büyük gayret gösteriyor. MASKİ ve belediyemizin bütün birimleri tabiri caizse Malatya'da destan yazıyor. Gece gündüz demeden haftanın 7 günü 24 saati şehrin her noktasında her köşesinde MASKİ, MESTON, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve belediyemizin her birimi kendi alanı ile ilgili gerekli düzeltmeler noktasında, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının temin edilmesi noktasında çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları yapan MASKİ'de çalışan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar bir destan yazıyor. Hizmet destanı yazıyorlar. Onlara müteşekkir olduğumu ve Malatya halkı adına da onların alınlarından öptüğümü ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sıkıntılı günlerimiz geride kalacak" diye konuştu.

Başkan Gürkan, 700’lük ana isale hattı çalışmalarını inceledi

Başkan Gürkan, 700’lük ana isale hattı çalışmalarını inceledi

Başkan Gürkan, 700’lük ana isale hattı çalışmalarını inceledi

Başkan Gürkan, 700’lük ana isale hattı çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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