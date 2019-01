Başkan Gürkan, esnaf temsilcileri ile istişarede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve ESOB Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret eden Başkan Gürkan, "Bizler gece gündüz demeden el ele vereceğiz, hep birlikte şehrimizin daha modern ve kimlikli bir şehir olması için gayret göstereceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve ESOB Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret ederek, oda yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Burada konuşan Şevket Keskin, Başkan Gürkan'dan Malatya'nın önemli beklentilerinin olduğunu belirterek, "Battalgazi Belediye Başkanımız iken bugünde Allah nasip ederse 2 buçuk ay sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Şunu söyleyeyim esnaftan tutun da bütün milletin çok umut bağladığı ve heyecanla beklediği bir belediyecilik yapacağını hepimizin gönlündeki tahtı öyle görüyor. İnsanlar, özellikle de Malatya'da hesap soracak, hesap verecek, açık yüreklilik ile bunları istiyor. Belediye başkanımız da hem kendi döneminde ve bizler de öyleyiz, her 4 yılda bir açıkça kürsüde hesap veririz. Burada önemli olan milletin gönlünü kazandıktan sonra, milletin teveccühünü de kazanarak millete hizmet etmek. Rahmetli Özal'ın da dediği gibi, halka hizmet, hakka hizmettir. Malatya artık büyükşehir değil, bütün şehir oldu. Köyler, kentler, köylerin en ücra köşesi de mahalle oldu. Herkes hizmet bekliyor. Başkanımız yıllardan beri bu işin içerisinde, inşallah o hizmetlerin hepsini de yerine getirecek" dedi.

Keskin, esnafın Başkan Gürkan'dan beklentilerini de dile getirerek, " Selahattin başkandan esnaf ve sanatkarın beklediği, esnafa yakışır, ahilik kültürüne yakışır bir yer verilmesi ve binanın yapılmasıdır. Çünkü diğer iller araştırılsın, bütün illerde belediyeler bunu yapmıştır. Çünkü belediyeler de esnafla iç içe olan, halkın malı bir kurum olduğu için söylüyorum. Ama onu da Selahattin Başkanımızın yapacağını, esnafa daha yakın geleceğini, özellikle bit pazarı dediğimiz çarşıyı yeniden bir çarşı yapacağını temenni ediyorum. Eskiden hepiniz hatırlarsınız Akpınar'daki aslanlı çeşmenin üstündeki nostaljik olarak o günkü Malatya'nın Kapalı Çarşısı olan bir esnafımız vardı. O esnafımız da orada devam ediyor. Hem dışarıda gelen garibanlara büyük hizmet verdiğini bizzat gördük. Büyükşehir'e yakışmayan sanayi sitelerimiz var. Bizim tek amacımız Altay Kışlası, eskiden Malatya'nın deyimiyle şoför okulunun içindeki 12 bin dönümdeki arazinin içerisinde bize 4 bin dönümlük bir alan ayrılması. Küçük sanayi sitelerinin oraya taşınması, yeni bir viyadük yapılması, Malatya'nın çevre yolunun yapılması, bunlar hep Selahattin Başkandan beklediğimiz sorunların en büyüklerinden. Seçimi çok rahat alırız. İnşallah seçimi yüksek bir rakam ile almaya çalışacağız. Belediye Başkanı olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Zaten MHP İle AK Partinin ortak adayları vardı. Diğer partilere de başarılar diliyorum. Bizim amacımız Rize'den daha fazla oy almayı bekliyoruz" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, esnaf temsilcilerini ve esnafları hep yanlarında gördüklerini belirterek, "Başkanımıza ve oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok sıcak bir karşılama gördüm. Şevket başkan da bu çalışmalarımız esnasında ve siyasi çalışmalarımızın her safhasında yanımızda ve yakınımızda gördük. Belediye başkanlığı süreci içerisinde hep fikirlerine ve düşüncelerine itibar ettik. Bizim zaten belediyecilik anlayışımızın temeli, katılımcı belediyecilik ilkesine dayanmaktadır. Bunun temeli de şehrin değerleri ile şehri yönetilmesi idealidir. Biz şehrimizin değerleri ile yönetmeye gayret ediyoruz. Tabi esnaf odalarımız, esnaf kefaret kooperatiflerimiz olsun, meslek kuruluşları, işçi sendikaları, STK'lar, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun bunların görüş ve düşünceleri bizim yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Netice itibariyle siz bu değerler ile şehri yönetirseniz, şehir anlamlı ve faziletli bir şehir olur" ifadelerini kullandı.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve ESOB Başkanı Keskin'in taleplerini dinlediğini belirten Başkan Gürkan, "Biraz evvelde Şevket başkanımın ifadelerini ve bize olan önerilerini dikkatle dinledim. Bizde 31 Mart'tan sonra kendilerinin temennisinde olduğu gibi yüksek bir oy vatandaşımızın teveccühü ile sandıklara yansır ve elimizin o gücü ile de Ankara'ya gidip, taleplerimizi, isteklerimizi yerine getirilmesi konusunda Malatya halkımız adına talep ederiz. Netice itibari ile bizler belediyecilik anlayışını şeffaf, tarafsız, hesap verilebilirlik noktasında hep buna dikkat ettik. Bizler şimdiye kadar ki belediyecilik anlayışımız ve belediye başkanlığı dönemimizde açık şeffaf olarak iş ve işlemlerimizi yürüttük. Gideceğimiz yerde de aynı şekilde iş ve işlemlerimizin vatandaşlarımızın gözü önünde şeffaf bir şekilde cereyan edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Mevlana'nın dediği gibi "her gün bir yerden bir yere geçmek çok güzel, bulanmadan donmadan akmak ne hoş, ne kadar söz var ise düne ait, dün ile birlikte gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım'. Tabi esas olan bulanmadan, donmadan bir yerden bir yere gidebilme hadisesidir. Yüzümüzün akı, alnımızın açıklığı ile gidebilme hadisesidir. Ben milletime, hemşehrilerime, buradan şükranlarımı ifade ediyorum. Bizler gece gündüz demeden el ele vereceğiz, hep birlikte imkanlarımız ölçüsünde şehrimizin daha modern, daha çağdaş olması noktasında, kimlikli bir şehir olmasında ve huzurlu, güvenlikli bir şehir olmasına gayret göstereceğiz. Niyetiniz halisane olursa, akıbetiniz de hayırlı olur diye düşünüyorum. Biz bu yola çıktığımızda, niyetimiz halisane olarak çıktık" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Evren, "Her zaman esnafımızın yanında olan bir kardeşimizsiniz. Biz, sizi biliyoruz çalışmalarınızdan. İnşallah büyükşehirde de 700-800 bin nüfuslu bir şehrin tüm sorunları, sizin sırtınızda olacaktır. Bizim acil olan sorunlarımızın başında çevre yolumuzun olması. İkincisi de şehrimizin trafiği, bazı semtlerde belediyeye ait otoparkların yapılması ve ticaretin kolaylaşması için arabasını park edip, işine, ticaretine devam etmesidir. Bizler her zaman esnaf ve sanatkarlar olarak bu vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman devletimin, vatanımızın ve bayrağımızın yanındayız. Sizlerinde yanınızda olacağız. Bunu da aşmamız için hakikaten 31 Mart'ta el birliği ile, gönül birliği ile, biz her tarafta da dostlarımızı ziyaret edeceğiz ve çıtayı yükselteceğiz. Tekrar bu görevi aldığınız için sizlere başarılar diliyoruz. Tecrübeniz var, 3 dönemdir belediye başkanlığı yaptınız" diyerek başarılar diledi.

Başkan Gürkan da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'i ve yönetimini her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, Malatya'nın önemli sorunlarını el birliği ile çözmenin gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

