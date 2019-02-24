Başkan Gürkan MİAD’ın konuğu oldu

Malatya İşadamları Derneği'nin (MİAD) aylık olarak düzenlenen geleneksel toplantılarının bu ayki onur konuğu Malatya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan oldu.

İstanbul'da bir otelde 67'incisi düzenlenen toplantıya Gürkan'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder, Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, MİAD Başkanı Yunus Akdaş, İşadamları ve konuklar katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, amaçlarının Malatya'yı daha ileri götürmek olduğunu söyledi. Gürkan'ın çalışmalarından da övgüyle bahseden Akdaş, "Başkanımın çalışkanlığını biliyorum. Bunu görmek için ve burada sizlerle paylaşmak için gidip tek tek çalışmaları yerinde inceledik. Malatya'nın marka ya da kimlikli şehir olabilmesi için hiçbir engel yok. Malatyalı yetişmiş insanlarımız var, gençlerimiz var. İstanbul'da yetişmiş belediye başkanlarımız var. Muhakkak Malatya'yı marka şehir kimlikli şehir yapmamız lazım. Selahattin Başkanımızın işi zor. Malatya büyüklük anlamında Türkiye'nin 27. büyüğüdür. Ama sanayi ve sosyal durumda baktığın zaman 46-52 arasında geziyor. Ben Selahattin Başkan ile ilgili araştırma yaptım. Ayrımcılık yapmıyor, ülkesinde insanını düşünen, insanını yüceltmeye çalışan, insanlara yardımcı olmaya çalışan bir kimliği olduğunu gördüm. Bunun için kendisiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Programın onur konuğu olan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Anadolu'nun kadim şehrinin Malatya olduğunun altını çizerek "Bizim Malatya'yı tarihi süreci içerisinde iyi tanımamız lazım. Eğer tarihi iyi bilmezsek günü okuyamayız, geleceğe de emin adımlarla ve güvenli bir şekilde yürüyemeyiz. Malatya'da bizim sadece kayısı ile yetinmememiz gerekiyor. Malatya'nın bundan çok değerli şeyi vardır. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. İlk devlet, ilk bürokrasi, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerini ve ilk Taş Devri'nden demirin silah olarak kullanılması, ilk yerleşik hayatın oluşması Malatya'da ilk etapta Cafer Höyük'te akabinde Aslantepe'de zuhur etmiştir. Malatya'nın kadim şehir ve kimliğini bu anlamda iyi değerlendirmemiz lazım. Eğer bugün dünya üzerinde bir medeniyet varsa; o medeniyetin başladığı yer Malatya'dır. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bugün Malatya'yı sadece kayısı ile tanıtacak olursak Malatya'ya yazık ederiz. Malatya'ya hainlik etmiş ve Malatya'yı gerçek anlamda tanımamış oluruz. İnsanlık tarihindeki Malatya'nın yeri budur" ifadelerine yer verdi.

İş adamlarından Malatya'nın geleceğine destek sunması gerektiğini ifade eden Gürkan, "Bunun altını çok iyi bir şekilde çizmek gerekiyor. Malatya'nın artık silkelenip kendisine gelmesi lazım. Medeniyetin beşiği olacaksın, kadim şehir olacaksın, insanlık medeniyeti başlayacak. Anadolu'yu Anayurt yapan toprağın, sancağın beyliği ve mirasçısı olacaksın ondan sonra da elin cebinde kenarda lafla işleri yürütmeye kalkacaksın. Böyle bir dünya yoktur. Hepimiz bu sorumluluğu almak zorundayız. Bundan sonra da gerek bürokraside, gerek siyasette, özellikle Malatya ölçeğinde "ben yaptım oldu" diyerek, hayalle, gereksiz şeyleri yapılmayanı yapıldı gibi göstererek hiç kimsenin bir yerlere varamayacağını bundan sonra da göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Şehir-insan olgusunun iyi değerlendirilmesini gerektiğini de belirten Selahattin Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehirler insanların sosyo-psikolojisine davranışlarına etki ederler. Ama şehirleri kuranlar da idealist insanlardır. Siz şehri doğru temeller üzerine kurmadığınız zaman o zaman şehriniz arabesk şehir olur. Marka ticari anlamda önemli bir değerdir. Ancak biz marka şehir yerine kimlikli şehir demeyi daha çok tercih ediyoruz. Çünkü marka yeri gelince birine devredilebilir. Birine satılabilir ve artık onun unvanı olabilir. Şehirleri değerlendirirken şehirlerin hafızasına ve belleğine de önem vermemiz gerekir. Belleği ve hafızası olmayan bir insan düşünün. O insana meczup dersiniz. Eğer şehirlerimizin de belleği ve hafızası yoksa o şehirler de meczup şehirlerdir. Arabesk bir şehir olur ve kadim bir kültürü orada ifade edemezsiniz. Yerel yönetimleri sadece belediye meclis üyeleriyle yönetemeyiz. Şehir meclisi oluşması lazımdır. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, birlikler, eczacılar birliği, mühendisler odaları, barolar birliği gibi temayüz etmiş, insanlardan oluşan bir şehir meclisi oluşması lazım. İnönü Üniversitesi'nde bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bugüne kadar havanda su dövdük. Bunları söylemezsek doğru yola gidemeyiz. Herkesten Malatya'ya sahip çıkmalarını bekliyoruz. 50 kişilik meclis olacak. Bu 50 kişilik mecliste üst yönetimde danışma encümeni dediğimiz bir birlik olacak. Bunların da tüzüklerini hazırlattım. İçerisine menfaat, ticaret, siyaset girmeyecek. Bu meclisin içerisine bürokraside atama işi girmeyecek. Şehri o zaman kadimleştirirsiniz."

Battalgazi Belediyesi'ndeki çalışmaları hakkında da bilgi veren Gürkan, "Biz Battalgazi Belediyesi'nde Rehabilitasyon Merkezi, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın daha yoktur. Bu anlamda ilk merkezi beş yıldızlı otelleriyle hamam salonlarıyla fitnes salonlarıyla biz yaptık. Yaptığımız engelli merkezi Türkiye'de ilk 3'ten bir tanesidir. Gençlik ve Spor Merkezi havuzlarıyla Türkiye'deki ilk 3'teki yaşam ve spor merkezidir. Hizmet binamız, Türkiye'de 1 numaradır. Yeşil Kuşak, mahallelilik projesi Türkiye projesi oldu. 850 dönümü üniversiteye veren bir belediyeyiz. Okullar, hastaneler, hayır çarşısı, kadın sığınma evleri, müzeler kışlalar, hanlar, hamamlar yaptık. Bunların bütçe ile yapılabilmesi mümkün değil. 4 senede bunu yapabileceğimizi düşünmediler. Biz reklama ağırlık vermedik. Bayraklarımız dalgalanıyor. İlk elektronik belediye sistemine geçen bizim belediyemizdir. EXPO 2016'da 63 ülkenin en büyük fuarda kültür ve sanat ödülünü Battalgazi Belediyesi aldı. Hayır Çarşımız 5 senedir çalışıyor ve belediye bütçesinden oraya para aktarılmamıştır. Ben değil, biz duygusu içinde olmamamız gerekir. Sosyal sermaye kavramı budur. Malatya'nın sosyal sermayesi Türkiye'de hiçbir yerde olmayacağı kadar güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın artık ayağa kalkması gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Şehir insan ve Malatya olgusunu değerlendirirken sakın ola küsmeyesiniz. Ben belediye başkanı oldum. Görmedim geçtim, sakın küsmeyin. Hesap soracaksınız. Ben dalgın olabilirim. Beni uyaracaksınız. Bütün kurum müdürlerine bu uyarıları yapmalısınız. Bunları şehrimizin tekrar istikbale hazırlanması için anlattım" dedi.

31 Mart'da yapılacak seçimler ile ilgili de konuşan Gürkan, "Fesatlar, fitne olan adamlar bu düzeni bozmak için her türlü entrikaları çevireceklerdir. Ama sizler bulunduğunuz yerde buna müsaade etmeyeceksiniz. Malatya'da şu ana kadar gittiğimiz her yerde size oy vermeyeceğiz diyen kimse çıkmamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi "Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız" Bayrağımızın dalgalanması için bu ülkeye borcumuzu ödemek için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Bu bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Hayli sıcak ve samimi bir ortamda geçen, iş, siyaset ve medya dünyasından yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA