İlköğretim Haftası dolayısıyla Yeşilyurt Emin Bitlis İlkokul öğretmenleri ve öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettiler. Başkan Gürkan, ziyarete gelen öğrencileri makamında karşıladı.

Başkan Gürkan'ı ziyarete, Yeşilyurt Emin Bitlis İlkokulu Müdür Yardımcısı Turgut Yiğit, Sınıf Öğretmeni Aysun Yılmaz ile 4. Sınıf öğrencileri Nisanur Kazancı ve Ömer Osman Güngör katıldı.

İlköğretim Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettiklerini belirten Müdür Yardımcısı Turgut Yiğit, "Başkanımız zor bir görev icra ediyor. Eğitim camiasına çok yakın. Kendisi de öğretmen. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız güzel ülkemizin geleceği. Geleceğimiz emin ellerde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Yeni nesil siz öğretmenlerin eseri olacak" sözü ülkemizin geleceğini belirliyor. Güzel yetiştirirsek yolumuz aydınlık olur. Bu aydınlık bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiç batmayacak. Ben inanıyorum. Bizim öğretmenlerimiz iyi insanlar yetiştireceklerdir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarete gelen Yeşilyurt Emin Bitlis İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İHA