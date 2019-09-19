Başkan Gürkan’dan film festivali açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gürkan, festival hazırlıklarının sürdüğünü belirterek ilerleyen günlerde festivalle alakalı olarak İstanbul ve Malatya'da tanıtım toplantılarının yapılacağını söyledi.

Malatya Uluslararası Film Festivalinin bu yıl düzenlenip düzenlenmeyeceği kamuoyu tarafından merakla beklenirken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini aktaran Başkan Gürkan, 9. Malatya Uluslararası Film Festivalini yapmak için de Valilik ve ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti ve festivalin maliyetini en aza düşürmek için gayret ettiklerini dile getirdi.

"Valilik ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde festivale hazırlanıyoruz"

Gürkan; "Büyükşehir Belediyesi olarak Nisan'ın hemen başında göreve başlamamın hemen akabinde Kitap Fuarını gerçekleştirdik. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, hemen bir sonraki süreç içerisinde Tarım Fuarını gerçekleştirdik. Bir sonraki süreçte de Uluslararası Kayısı Sempozyumu, daha sonra Kayısı Fuarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ni gerçekleştirme noktasında gerek valiliğimiz gerek Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz ile bu konuda bir paydaş olma noktası içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Tabii çalışmaları yürütürken belediyeler veya valilik bize az yük getirirse o çerçeve içerisinde işleri yürütüyoruz. Özellikle sponsorlar boyutunda kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirme noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak, valilik, ilçe belediyelerimiz ve merkez ilçelerimizden Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ile bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesi içerisinde çalışmalar kendi mecrası içerisinde yürütülüyor" dedi.

"İstanbul ve Malatya'da tanıtım toplantıları yapılacak"

Çalışmalar kapsamında ilerleyen günlerde İstanbul ve Malatya'da tanıtım toplantısı yapacaklarını vurgulayan Başkan Gürkan, festivalde Malatyalı sinema sanatçılarının hatırlatılması gerektiğine dikkat çekerek, "İstanbul'da bir tanıtım, resepsiyon ve basın toplantısında yayın kuruluşlarına duyurulması gerçekleştirilecek. Akabinde Malatya'da yine bir basın toplantısıyla Malatya'daki yerel basınımızın da bulundurulması ve paylaşılması, detaylarının ve program akış süreçlerinin ve aşamalarının hangi aşamalardan hangi süreçlerden geçeceği ifade edilecek. Film Festivali 9. Uluslararası Film Festivali olacak Malatya'da bu anlamda geçmişten gelen bir tecrübe ve bilgi birikimi var. Diğer açıdan da yine Malatya'da hakikaten sinema sanatçıları boyut itibariyle farklı. Bugün herhalde Kemal Sunal'ı sinemanın, Yeşilçam'ın içerisinden çeksek Yeşilçam'da yayınlanacak film bayağı azalacak diye düşünüyorum. Bu anlamda Kemal Sunal olsun, İlyas Salman olsun ve diğer sinema sanatçılarımızın hem hatıralarının canlanması, anılması hem de filmin ve sinemanın toplum ve insan açısından öneminin vurgulanması anlamında gerekli çalışmalar yapılacak. Toplumsal değerlerin öne çıkarılması noktasında, kısa film çekimlerinin olması Türkiye ve dünya genelindeki filmlerin yayınlanması ve burada da topluma vereceğimiz mesaj boyutu itibariyle önemli bir organizasyon yapılacak. "Önemli olan insanın dünyada oynadığı hayat filminin rollerinin güzel olması." Esas vereceğimiz mesaj budur. Yani dünya sinemasında oynadığımız filmdeki rollerimizin güzel olması bizim insanlığa ve insanlara vereceğimiz en önemli mesajdır. Zaten Uluslararası Film Festivali'nin temel amacı da insanlarımızın daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu şekilde yaşam ortamı içerisinde, geçmişi güne, günü geleceğe taşıma noktasında bir zihinsel algı ve zihinsel hafızasının korunması amacına tabidir. Tekrar 9. Uluslararası Film Festivali'nin Malatya'mızda, sanat camiamıza ve sinema camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, güzel şeyler de buluşmak dileğiyle diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA