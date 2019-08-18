Başkan Gürün: “Milas ve Mumcular’daki yangınlarda sabotaj ihtimali araştırılmalı”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, aynı günde Milas ve Mumcular'da çıkan yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin araştırılmasını istedi.

Milas'ta devam eden orman yangınına gece 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve 150 personel ile müdahale edilirken, Bodrum Mumcular yangınına 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer ve 200 personel müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarının yanı sıra iş makineleri ve su tankerleri de orman ekipleri de destek veriyor. Milas ve Mumcular orman yangınına Muğla dışından Türkiye'nin birçok ilinden takviye ekipler gelirken, diğer illerden gelen ekipler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Mumcular ve Milas yangınlarına yönlendiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mumcular bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, yangınların çıkışları ile ilgili Orman Bakanlığı ile ortak bir önleyici tedbir nasıl alınır konusunda önümüzdeki yıl için toplantı yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Gürün, "Yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Bu konuda uzman değiliz ama sabotai ihtimali araştırılmalı. Yangınların yüzde 80'ininden fazlası insan kusurundan çıkıyor. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yangınların neden çıktığını ve nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Tamamen olmasa da, büyük ölçüde önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Birilerini suçlamakla bu varlıklarımızın geri gelmiyor" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Bodrum bölgesinde en fazla orman varlığına sahip alan Mumcular'da bulunuyor. Korunmaya en muhtaç bir bölge. Yaz başından beri bu ikinci yangın. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden de takviye ekipler bölgemize konvoylar halinde giriş yaptı. Mazı Mahallesi sınırlarına yangının sıçramaması için dua ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA