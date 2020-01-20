Başkan Hançerli, “dürüm ve künefeyi” Avcılar’da buluşturdu

Yeme-içme sektöründe önemli bir yere sahip Ahmet Usta Dürümce ile köklü geçmişe sahip Hacıkasımoğulları Künefe Avcılar'da güçlerini birleştirerek yeni bir mekanın açılışı gerçekleştirdi.

Kebaplarıyla ünlü Ahmet Usta Avcılar Dürümce sahibi Ahmet Çalboğa ve Mehmet Duran; Hacıkasımoğulları Künefe sahibi Serhat Kasımoğulları ile işbirliği yaparak Avcılar'ı yepyeni bir mekana kavuşturdu. Açılışına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı mekanda künefeden ve katmerden tadanlar damak tadı için "harika" ifadesini kullandı. Öğle saatlerinde yapılan açılışta gelen davetlilere akşama kadar katmer künefe ve çeşitlerinden ikram edildi. Başkan Hançerli, açılan işletmede hem kebap hem de künefe alalında kalitesini kanıtlamış markanın aynı çatı altında buluşmasından ötürü Avcılar adına mutlu olduğunu dile getirdi.

"Damak tadına bizim kadar önem veren bir firma seçtik"

Kebaplarıyla ünlü Ahmet Usta Avcılar Dürümce sahibi Ahmet Çalboğa ve Mehmet Duran; Hacıkasımoğulları Künefe sahibi Serhat Kasımoğulları markalarını büyütmek için kolları sıvadıklarını belirttiler. Kebap yemenin bir kültür olduğunu, damak tadına değer verenlerin mutlaka en iyisini araya araya bulduklarını dile getiren Ahmet Çalboğa "Birliktelik kurmak için damak tadına bizim kadar önem veren bir firma seçtik. Sanırım iyi bir birliktelik kurduk" açıklamısını yaptı. Açılışa, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yanısıra Başkan Yardımcısı Ender Balaban, Bülent Sezer, DUYSAD Başkanı Ahmet Kızılöz, Avcılar Engelliler Dernek Başkanı Ahmet Vardar, sanatçı Cem Aycam ve oyuncu Aleyna Al katıldı.

Kaynak: İHA