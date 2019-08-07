Başkan Helvacıoğlu, esnaflarla bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,esnaflarla bir araya geldi.

Helvacığolu, burada yaptığı konuşmada, ilçede meydan düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Köy minibüsleri garajının da düzenleye dahil olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Meydan düzenlemesi kapsamına dahil edilecek bu alanın da 1 yıl sonra tahliye edilmesi gerekiyor. Köy minibüsleri garajı ve belediye eski binasıyla ilgili depreme karşı dayanıklılık ölçümleri yaptırdık. Keşan’ın menfaatine işler yapmak için geldik. Bazı kişilerin düzeni bozulabilir. Duvarlar neredeyse üzerimize yıkılacak. Biz yıkmazsak, kendisi yıkılacak. Orta ölçekli bir depremde burası yıkılacak. Bunun hem vicdanen hem de hukuken sorumlusu biziz. Keşan’ı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. 1 yıl daha buradayız, sonrasında bu alanı terk etmemiz gerekli.

Köy minibüsleri garajı için de formül bulunacak. Bu garaj benim de düşüncem o ki muhakkak şehir içinde olmalı. Maliyet hesaplamasına göre belkide meydanın altında köy garajı yapılabilir. Bunların hepsi birlikte planlanacak."

Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından esnafla taleplerini iletti.

Kaynak: AA