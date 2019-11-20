Başkan Hilmi Türkmen Üsküdarlılarla Millet Bahçesinde buluştu

Sosyal medya aracılığıyla tüm Üsküdarlıları Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne davet eden Üsküdar Belediyesi Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Park buluşmalarına bir yenisini daha ekledi.

7'den 70'e birçok Üsküdarlının katıldığı buluşmada Başkan Türkmen "Üsküdarımıza, bu güzel şehrimize hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. 31 Mart seçimlerinde gösterdiğiniz teveccüh ile bizlere tekrar güvendiniz ve güveninizi tazelediniz. Ekibimiz ve meclis üyelerimizle bize olan inancınızı ve güveninizi boşa çıkarmadan çalışacağız. Seçim döneminde bir takım vaatlerimiz oldu. Bu vaatleri gerçekleştirmek için kolları sıvadık.” diyerek dünyada örneği olmayan Çocuk Köyü projesini açıkladı.

Küçüksu Mahallesi’nde gerçekleşecek olan bu proje 81 dönümlük arazide şehrin içinde kurulacak köy hayatı ile çocukların daha sağlıklı bir hayat sürmesine olanak sağlayacak.

Çay ve simit ikramı, çocuklar için satranç, mangala ve tabu gibi oyunların düzenlendiği buluşmada Başkan Hilmi Türkmen Folklör Ekibi ile Karadeniz oyunu oynadı.

Millet bahçesini dolduran vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türkmen, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.