Başkan Hürriyet, engelli vatandaşlarla işverenleri buluşturdu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlarla, engelli istihdamı yapacak firmaları buluşturdu.

3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığında düzenlenerek işverenler ile iş arayan engelli bireyleri buluşturan "İşte Engel Yok" programı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İl Kültür Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit'te engelli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işverenler ve iş arayan engelli vatandaşlar katıldı.

Özel çocuklardan müzik ziyafeti

Programın açılışında özel çocuklardan oluşan İzmit Belediyesi Ritim Grubu Nefes'in sergilediği müzik ziyafeti büyük alkış aldı. İşverenler ile engelli bireylerin bir araya geldiği programın ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz, "Engellilere yönelik hayata geçirdiği programlar için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e ve istihdam sağlamak amacıyla programımıza katılan tüm işverenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Engelli bireyler için ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Programa katkı sunan başta İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaşlarımıza kent adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Hepimiz şampiyon olabiliriz

Böyle bir işbirliğinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Hürriyet, "Kentimizdeki engelli bireylere iş olanağı sağlanmasına öncülük etmekten de onur duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizi istihdam etmek için kapılarını açan ve bugün burada bizimle olan tüm işverenlere de kent adına, ülkemiz adına, insanlık adına teşekkür etmek istiyorum. Engelli bireylerin "İşte engel yok" denilerek istihdam edilmeleri bizler için çok daha kıymetli. Ayrıca otizmli meleklerimizde bugün aramızda ve aralarından bir dünya şampiyonu çıktı. Demek ki emek verilirse, önleri açılırsa, hayatları kolaylaştırılırsa hepimiz şampiyon olabiliriz. Engelsiz bir hayat için hepimiz dayanışma içerisinde olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işverenler, iş arayan engelli bireylerin başvurularını alarak istihdam kapılarını araladı. Program sonrasında ise 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü sebebi ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve özel çocuklar Yunus Emre Kültür Merkezi'nden başlayarak İzmit Belediye Binası önüne kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA