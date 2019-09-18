Başkan Hüseyin Doğan: "Ağır tonajlı araçlar çevre yolunu kullanacak"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ağır tonajlı araçların çevre yolunu kullanacağını ifade etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, çalışmaları yerinde incelerken, Emet çevre yolu yapım çalışmalarının sezon sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ettiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Emet çevre yolumuzda yüklenici firma ve karayolları bölge müdürlüğümüzce bir dizi çalışmalar yürütülüyordu. Bu çalışmalar hız kazanırken, Hisarcık istikametinden asfaltlama ve güzergahta istinat duvarı örme çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma ve karayolları ekip ve ekipmanlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Eti maden işletme girişimize kadar çift yol olurken, ilçeye girişte bulunan, üniversite alanından, orman işletmemize doğru giriş güzergahı da ıslah edilecek.Çevre yolumuzda orta alan refüj ve aydınlatmaları da yapılarak gerçekleştirilecek. Yolumuzun tamamlanması ile birlikte ağır tonajlı araçlar şehir içine girmeden, çevre yolundan trafik akışını sağlarken, okullar caddemizde belediyemiz sınırları içerisinde kalarak belediyemiz sorumluluğuna girecek. Bu alanda, belediye olarak gerekli çalışmalarımızı yaparak, okullar caddemizin şehre entegresi sağlanacak. Çalışmalar tamamlanınca şehir giriş ve çıkışlarımız modern bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA