Başkan Işık: “Gençlerimizi tarihimizle buluşturuyoruz”

Gürsu Belediyesi, kültür gezileriyle gençleri Bursa'nın tarihi dokusuyla buluşturuyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde Kültür Gezileri" kapsamında gençler tarihe yolculuk yapıyor. Her hafta rehber eşliğinde öğrenciler için ücretsiz düzenlenen kültür gezilerinde, gençler ecdadın izleriyle buluşuyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tarih şuuru olan yeni nesillerle geleceğimizin daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz kültürel faaliyetlerden biri olan ve gençlerimizi ecdadımızın izleriyle buluşturduğumuz kültür gezilerimizle, gençlerimizin tarihimize olan hassasiyetini arttırmayı ve Bursa'nın tarihini görerek öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kültür gezileri çerçevesinde Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emir Sultan, Muradiye Külliyesi, Panaroma 1326 Fetih Müzesi'ne geziler yapılıyor. Gezilere katılanlara ücretsiz öğle yemeği ve çeşitli ikramlar yapılıyor.

Kaynak: İHA