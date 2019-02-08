Başkan Işık, “Kamyon Garajı projemizi hayata geçireceğiz”

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kamyon Garajı'nda esnaflarla bir araya gelen Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Aday İsmail Işık; "Ben de sizden biriyim. Kamyoncu bir ailenin çocuğu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

CHP'li aday İsmail Işık, simit ve çay eşliğinde başlayan toplantıda, "Ben de sizden biriyim. Rahmetli babam kamyoncuydu. 10 yaşımda yaz tatillerinde babamın yanın çalışırdım. Bu neden sizlerin ve sizlerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılardan ne denli etkilendiğinizin de farkındayım. Bu süreçlerde sizlerin yaşamını kolaylaştıracak, sizlere destek olacak Kamyon Garajı projemizi hayata geçireceğiz." dedi.

Kamyon Garajı'nın kısa süre içinde başlayacağını ifade eden Başkan Işık, "Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar herkesi etkiledi. Devletin topladığı vergiler düştü. Dolayısıyla çalışmalarda gecikmeler yaşanıyor. Kamyon Garajımız da bu durumdan etkilendi. Buna rağmen projemiz hazır. İmar konusunda bir sorunumuz yok. 2 Sanayi Sitesi tarafında Kamyon Garajı için bir alan ayırdık. Bu alanda çalışmaya başlayacağız. Büyük binalar dikmeyeceğimiz için daha kolay bir çalışma olacak. Bu nedenle kısa sürede gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Biraz geciktik, kabul ediyorum. Ama en kısa sürede başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Biga'mızı daha iyi şartlara taşımak, daha çağdaş bir ilçe haline gelmek için çok çalışıyoruz" diyen Başkan Işık, "5 yıllık tecrübemiz, bilgimiz ve birikimiz ile daha çok artan bir heyecan ve çalışma isteği ile yeniden adayım. Daha güzel bir Biga'yı hep birlikte ortaya çıkarabiliriz. Bizim yaptığımız her şey gözünüzün önünde. Yapacaklarımızı da anlatacağız yine. Projelerimiz hazır. Projeler kadar önemli olan şey ise bizim Yaşanacak Şehir Biga vizyonumuz. Biz hep birlikte bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA