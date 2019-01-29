Başkan Işık’tan 2. sanayi esnafına müjde

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Belediye Başkanı ve adayı İsmail Işık, SS 2 No'lu Biga Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ortaklarıyla bir araya geldi. Esnafların ilgi yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Kamyon Garajı konusunu da gündeme getiren Başkan Işık, "Ekonomik sıkıntılarınız olabilir. Biz siz esnaflarımıza destek olacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kahvaltılı toplantıda konuşan CHP'li day İsmail Işık, çalışmalarını ve projeleri anlattı ve ardından yeni dönem için de destek istedi. Biga Belediye Başkanı ve Adayı İsmail Işık, SS 2 No'lu Biga Küçük S.anayi Sitesi Yapı Kooperatifi ortaklarıyla bir araya gelerek, "Talepler doğrultusunda sorunlarınızı çözdük ve isteklerinizi yerine getirdik. Allah nasip ederse, kısa zaman içinde Kamyon Garajı'nın inşaatına başlayacağız. Tesisimize Kamyon Garajı'nı kullanacak esnaflarımızın da isteğiyle bir de Camii kazandıracağız. En son dernek toplantısında kanalizasyon boru hatlarının yağmur suyuna bağlı olduğunu öğrendik. Bununla ilgili proje hazırlattık. İller Bankası da onayladı. Hatta borular gelmeye başladı. Biga Ticaret Borsası tarafından başlayıp, Şehir Parkı'nın oraya kadar uzanan 1200'lük yeni bir hat çekeceğiz. İnşallah burada o sorunu da çözeceğiz. Şimdiye kadar Biga'ya döşenen en büyük boru 1000'likti. Sanayi sitesi bu konuda bizim için de ilk olacak. Bir aksilik olmazsa seçimlerden önce tamamlamış olacağız. Sanayide aslında yağmurlar sonrası kısa süreli bazı bölgelerde su birikintisi oluyor. Ama kısa sürüyor. Bunun nedeni geçmiş yıllarda kanalizasyon ve yağmur suyu aynı hatta bağlanması yüzünden. Bu sorunu da çözeceğiz" dedi.

Başkan Işık, "Kamyon Garajını buraya almamızın nedeni hem kamyoncuların sanayiye yakın olması ve işlerini kolaylıkla çözmeleri hem de sanayi esnafımıza destek olmak. Biliyorsunuz ekonomik kriz var ve hepimizi etkiledi. Kamyon Garajı'nın projesi hazır. Ekonomik kriz nedeniyle süreç biraz uzadı ancak kısa zamanda başlayıp bitireceğiz. Yerinden ve birlikte yönetim konusunu çok önemsiyoruz. Sorunu yaşayanların, çözümleri de en iyi bildiğine inanıyoruz. Her sorununuzu çözme konusunda bundan önce olduğunu gibi bundan sonra da kararlıyız. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bigamızı birlikte güzelleştirdik. 5 yıl önceye bakın. 10 yıl önceye bakın. Bir de bugüne bakın. Biz yine hep birlikte daha güzelini yapacağız" dedi.

Kahvaltılı toplantının ardından esnafları da ziyaret eden Başkan Işık, kahvede sanayi esnafıyla birlikte çay içti, sohbet etti.

Kaynak: İHA