Başkan Kadir’den Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in ölümün 23'üncü yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajında Başkan Kadir Bıyık, "Türk dünyasının lideri, ülkücü Hareketin Mimarı ve Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ebediyete intikalinin üzerinden 23 yıl geçmiştir. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ömrünü Türk Milliyetçiliği davasına ve Türk Birliğine adamış, Türk Milletinin birliği ve beraberliği için amansız mücadeleler vermiş, İşkenceler çekmiş, sürgünler yemiş bu uğurda beş bin 400 evladını toprağa vermiştir. O bir devlet adamıydı, yüz yıla damgasını vuran, milli bir kahramandı ardında koca bir ordu bırakan, Türk Milletinin umudu milyonların Başbuğuydu. Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere ve bir yığın engellemelere kulak asmamıştır. MHP; Başbuğumuzun işaret ettiği istikamette Liderimiz Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde kutlu bir hedefe doğru ilerlemektedir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen ona olan sevgimiz, sadakatimiz, özlemimiz hiç eksilmemiş, onun yolunda yürüyenlerin sayısı milyonlara ulaşmıştır. "Yolumuz uzun ve Çetindir" diyen Başbuğun evlatları son nefesine kadar mücadeleye devam edecektir. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA