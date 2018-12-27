Başkan Kafaoğlu’dan iddialara cevap

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yerel seçimler öncesi bazı siyasilerin ikbal endişesiyle şahsına yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiği 2017 Kasım ayından bu yana şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hareket ederek, çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Zekai Kafaoğlku, "Bu kapsamda bir yandan daha önceden başlatılan çalışmaların, bir yandan da Balıkesirimizin öncelikli sorunlarını tespit ederek geliştirdiğimiz projelerin hayata geçirilmesi doğrultusunda tüm ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Gitmedik mahalle, girilmedik sokak, ulaşılmadık kimse bırakmadık. Böylece sorunları ve talepleri yerinde tespit ederek, katılımcı belediyecilik anlayışını da tesis ettik. Devlette devamlılık esastır düsturundan yola çıkarak halkımızın talepleri doğrultusunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak, Balıkesirli hemşerilerimizin, siyasi görüş gözetmeksizin, AK Belediyecilik hizmetlerinden azami ölçüde faydalanabilmesi için çalıştık" dedi.

"İyi niyetten uzak iddialar"

Yatırımları kimi zaman belediye bütçesinden ve öz kaynaklardan kimi zaman da kredi kullanarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Kafaoğlu, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde tutarlı bir mali disiplin yapısını oluşturarak, kullandığımız kredi borçlarını da günü gününe ödedik. Hal böyle iken Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ekonomik bir dar boğazdaymış gibi göstermeye çalışmak, siyasi ikbal peşinde koşan, halkımızı yanlış bilgilendirerek algı operasyonu yapmaya çalışanların hezeyanlarıdır. Şu açık ve net olarak bilinmelidir ki belediye bütçeleri, kalem kalem, iktidar ve muhalefet partilerine mensup belediye meclis üyelerinin katıldığı meclis toplantılarında onaylanır. Bütçenin onayı gibi, borçlanma yetkisi de yine aynı meclisler tarafından başkana verilir. Ve bu toplantılar tüm kamuoyu ve basının önünde gerçekleştirilir. Dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin kapalı kapılar ardında gizli saklı yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması iyi niyetten uzak iddialardır" şeklinde konuştu.

"Balıkesir'e 657 milyon liralık yatırım kazandırdık"

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmalıdır. Büyükşehir Belediyesi çalışmadı ve yatırım yapmadı." şeklindeki iddiaların safsatadan ibaret olduğuna dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, "Sadece 1 yılda 200 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere 1000 kilometrenin üzerinde yol ile Balıkesir ulaşımında devrim niteliği taşıyan 3 adet köprülü kavşak yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak son bir yılda 657 milyon 101 bin 804 liralık bir yatırımı Balıkesirimize kazandırdık. Bu yatırımları yaparken elbette ki personelimizin hakkını ve hukukunu da koruma noktasında hassas davrandık. Uluslararası piyasalardan kaynaklı bir takım ekonomik iniş çıkışların yaşandığı dönemlerde bile hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik ve emeğinin karşılığını günü gününe ödedik. Bugün hiçbir çalışanımızın Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bir delikli kuruş dahi alacağı yoktur. Çünkü bizler "İşçinin emeğinin karşılığını teri soğumadan verin" anlayışından geliyoruz. Bunun içindir ki, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, personel maaşlarını bile ödeyemez duruma geldi" iddiasında bulunmak iftiradan ibarettir. Sözün özü, Balıkesir halkı yapılan hizmetlerden de, AK Belediyecilik anlayışından da ne denli memnun olduğunu 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha gösterecektir. Balıkesir'in AK Belediyecilik hizmet anlayışı ile yola devam edeceğine olan inancım tamdır" dedi.

Kaynak: İHA