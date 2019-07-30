Başkan Kanar kurban vekaletini Tük Kızılayı’na verdi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türk Kızılayı'nın geleneksel hale getirdiği "Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası'na yaptığı bağışla destek verdi.

Türk Kızılayı Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Mustafa Eren ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında konuk eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kurban vekâletini Türk Kızılay'ına verdi.

Kızılay Şubesinin ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Kanar, Kızılay'ın çalışmalarına her zaman destek olduklarını ifade ederek Kızılay'ın Türkiye ve dünya çapında sürdürdüğü iyilikleri takdirle izliyoruz. 151 yıldır ayrım gözetmeksizin mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Kızılay'ımıza #HilalOlsun diyerek 2019 yılı kurban vekaletimizi verdik. Allah kabul etsin." dedi.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Mustafa Eren, daha sonra Başkan Kanar'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA