Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ağır yıkıma sebep olan depremde Hatay Arsuz'da görev yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 1. Derece deprem bölgesi Mustafakemalpaşa'da deprem seferberlik planını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ağır yıkıma sebep olan depremde Hatay Arsuz'da görev yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 1. Derece deprem bölgesi Mustafakemalpaşa'da deprem seferberlik planını açıkladı. "Deprem hayatın bir gerçeği" ifadelerini kullanan Başkan Kanar, "Depreme karşı güçleniyoruz" dedi.

11 ili etkisi altına alan depremden sonra Mustafakemalpaşa'nın gündemi deprem olurken, Başkan Kanar çalışmaları titizlikle sürdürdü. Başkan Kanar, Mustafakemalpaşa Belediyesi Eylül Ayı Olağanın Meclis Toplantısının 2. Oturumunda Afet ve Acil Durum Raporunu meclise sundu.

Mustafakemalpaşa'da olacak muhtemel bir depreme karşı hazırlıkları titizlikle sürdüren Başkan Kanar, Mustafakemalpaşa'da bulunan toplam 43 adet Mustafakemalpaşa Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını belirleyerek, levhalar yerleştirerek sıfırdan başladıklarını açıkladı.

2021 Ocak Ayı Meclis kararı ile 20 gönüllü belediye personellerinden oluşan, Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibi Kurtarma ekibi ve 30 kişilik ekipten oluşan Yerel Destek Ekibi, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremde profesyonel olarak görev yaptığını ve Mustafakemalpaşa'da muhtemel bir depreme karşı hassasiyetle çalışan bir ekip olduğunu bildirdi. Toplam 50 kişilik oluşturulan özel ekibin yanı sıra, AFAD eğitimlerini tamamlamış, gönüllü kişilerden oluşan arama kurtarma ekiplerini genişleteceklerini belirten Başkan Kanar " Arama kurtarma ekibimize katılmak isteyen ilçe halkımızdan gönüllülerin dâhil olabileceği ekip sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor. Deprem zamanında maddi manevi yanımızda olan tüm hemşehrilerimize teşekkürü bir borç bilirim." Dedi.

Başkan Kanar, "Deprem coğrafyamızın gerçeği, 1. derece deprem bölgesi olan Mustafakemalpaşa'mızda göreve geldiğimiz günden bu yana hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Hatay Arsuz'da görev aldığım süre boyunca sayısız insana temasta bulunduk. Yüzlerce aileyi ilçemizde korunaklı yapılarda ağırlayarak, tüm eksiklerini giderdik. Mustafakemalpaşa'da 381 yapı incelenerek raporlayarak gerekli tüm önlemleri aldık. Deprem riskine karşı hazırlıklı olmak, şehrimizin güvenliği ve halkımızın refahı için öncelikli bir görevdir. Bu plan, deprem anında daha iyi bir koruma sağlamak için geliştirilmiş bir stratejiyi yansıtıyor ve tüm paydaşların katılımını teşvik ediyoruz. Daha güvenli bir Mustafakemalpaşa için emin adımlarla doğru planlarla ilerliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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