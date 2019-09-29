Başkan Karaarslan, güven tazeledi

Aydın 21. Bölge Eczacı Odası'nın 2019 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Sefa Karaarslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Aydın 21. Bölge Eczacı Odası'nın 2019 yılı olağan Seçimli Genel Kurulu tamamlandı. Aydın Eczacı Odası'nın hizmet binasında gerçekleştirilen Ayhan Süer Arda'nın Divan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kongreye eczacılar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, odanın çalışmaları slayt eşliğinde üyelere aktarıldı.

Genel kurulun ilk gününde konuşan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan "Bizler halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına özveriyle çalışan çok özel ve değerli bir mesleğin mensuplarıyız. Sağlık Bakanlığı'nın da tanımlaması ile Birinci Sınıf Sağlık Hizmetlerinin bir parçasıyız. Ancak yaşadığımız süreçler gerek ekonomik açıdan gerekse bürokratik açıdan hak ettiğimiz yeri hala alamadığımız gerçeğini de değiştirmiyor. Sermaye sağlık alanına karlılığını artıracağı bir pazar olarak bakıyor. Zincir eczaneyi denedi ama bizim karalı duruşumuzla bunu başaramadı ancak bundan tamamen vazgeçtiği de söylenemez. Şimdilik strateji değişikliği yaparak elimizden değerlerimizi birer birer alıyor. Mamalarla başlayan süreç, gıda takviyeleri veteriner ilaçlar, ilaçtan kozmetiğe geçerek pazara açılan ürünler ve en son kan ürünleri ile devam ediyor. Kan ürünleri konusunda gerek Türk Eczacıları Birliği, gerek bizler basın açıklamaları yaparak sürecin yanlışlığını ve eksikliklerini dile getirdik ancak henüz olumlu bir gelişme sağlandığını söyleyemiyoruz. Meslektaşlarımızın hakkını savunmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Odamızı Kurumsal olarak gerek ilimizde gerekse Türk Eczacıları Birliği nezdinde en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterdik. Türk Eczacıları Birliği Komisyonlarına, düzenlenen çalıştaylara, Başkanlar Danışma Kurulu Toplantılarına, Bölgelerarası Toplantılara ve Kongrelere aktif olarak katılım sağlamak suretiyle Odamızın görüş ve önerilerini ifade ederek mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmaya özen gösterdik" diye konuştu.

Bugün devam eden olağan genel kurulda tek liste ile seçime gidildi. Mevcut Başkan Sefa Kararslan yapılan seçim sonucunda yeniden başkan seçilerek güven tazelerken, yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu'na Yüksel Şekerci, Ahmet Tolga Yılmaz, Salim Öyüş, Ayşen Yardım, İrem Gürsoy ve Ferit Şahinci, Denetleme Kurulu'na, Fatma Şeyda Yüksel, Mustafa Erdinç Eşiyok ve Tolga Özcan, Haysiyet Divanı'na Ömer Lütfü Altuntuğ, Rengin Güney, Birgül Uzel, Nezaket Ayık Ertuncay ve Fulya Gezginci, Büyük Kongre Delegeliği'ne Sefa Karaarslan, Yüksel Şekerci, Sıla Bölükbaş, İzzet Tanju Ülgen, Filiz Günver, Akcan Kurtulmuş ve İrfan Yiğit seçildi.

Kaynak: İHA