Başkan Karabacak 15 yıllık icraatını anlattı

KOCAELİ (AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "15 Yıllık Hizmet ve Eser Sunumu" programında ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlattı.

Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabacak, sinevizyon eşliğinde göreve geldiği 15 yıl içinde ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlattı, kendisine destek veren vatandaşlara, AK Parti teşkilatlarına, yakın çalışma arkadaşlarına ve belediye personeline teşekkür etti.

Yaptığı hizmetlerle Darıca'nın çehresini değiştirdiklerini, sadece yapısal anlamda eserlerle değil, her zaman halkın içinde olduklarını, onların dertleriyle dertlendiklerini ve sevinçleriyle mutlu olduklarını söyledi.

Gönüllerde hoş bir seda bırakabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karabacak, "15 yıllık süreçte Darıca’da önemli projeler hayata geçti. Bundan sonra da bayrağı bizden alan arkadaşımız, kaldığımız yerden devam ederek Darıca’mıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam edecektir.” diye konuştu.

Başkan Karabacak, konuşmasının sonunda vatandaşlardan helallik isteyerek, “15 yıl boyunca istemeden de olsa kırdığımız, üzdüğümüz vatandaşlarımız olabilir. Ben buradan herkese hakkımı helal ediyorum, sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Biz yine burada olacağız, Darıca’da yaşamaya devam edeceğiz. Acı tatlı günlerinizde aranızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da 15 yıl boyunca ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Karabacak ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, ilçedeki dernek, sivil toplum kuruluşları ve bilgi evleri aile yönetimleri, hizmetlerinden dolayı Şükrü Karabacak’a teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA