Başkan Karalar, otobüs şoförlerini uyardı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye otobüs şoförleri ve işletme çalışanlarıyla bir araya gelerek, vatandaşa nazik davranılması, klimaların çalıştırılması ve araçların hor kullanılmaması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Belediye çalışanlarının Adanalılara kaliteli hizmet etmesi gerektiğini ve herkesin işini iyi yapmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Karalar, "Çalışanlarımızda üç özellik ararım. Öncelikle çalışkan olacak ve işini iyi yapacak. Sonra dürüst olacak. Üçüncüsü de asla ve asla mikser gibi karıştırıcı olmayacak. Benim aradığım siyaset değildir. Okan Tekstil'de, Çukobirlik'te müdürlük yaptım. 5 yıl Seyhan Belediye Başkanı olarak görev yaptım. Siyasetinden, siyasi görüşünden dolayı tek Allah'ın kulunu işten atmadım. Zeydan Karalar'a oy vermek ne kadar normalse, Hüseyin Sözlü'ye oy vermek de o kadar normaldir. Bu bir yarış" dedi.

"Siyasi görüşüne değil, işini iyi yapmasına bakarız"

Otobüs şoförlerinin ve otobüs işletme çalışanlarının, belediyenin en önemli işini yapan 3-4 gruptan biri olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "İşinizi ciddi yapacaksınız, işinizi yaparken telefonla konuşmayacaksınız, işinizi yaparken sohbet etmeyeceksiniz. Çok pahalı araçları kullandığınız için bunları doğru kullanacaksınız. Sizin kullanma biçiminiz mazot giderini bile etkileyebilir. Şoförlerin hepsi bilir. Mazot yakımını yüzde 10 etkiler arabayı kullanma şekli. Doğru kullanırsanız mazot kullanımı bile düşer. Belediyenin şu anda buna dahi ihtiyacı var. Dikkatli olursanız kaza yapmazsınız. Seçim sürecinde bize PKK'lı diyen, bizim afişlerimizi yırtıp, PKK yazanlardan hesap soracağız, bunu her yerde söylüyorum. Ama Hüseyin Sözlü'ye oy vermiş, AK Parti'ye oy vermiş, hiç sorun değil. İnsanlar istediklerini düşünür, istediği siyasi partiye oy verir. Ben burada 5 yılın ardından takdirinizi almıyorsam o suç benim. Ben adil olmalıyım" diye konuştu.

"5 yıl işe gelmeyen kendi istifa etsin"

31 Mart 2019 tarihine kadar işe gelmeyip, 31 Mart'tan sonra işe gelenlerin istifasını isteyen Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz önceki gün 30 kişi bildirdik. Bunların geçmişe yönelik SGK'larını kesin dedik. İstifa ederek giderse bir kuruş kestirmeyeceğiz. Maaşından da kestirmem. Ama öyle yağma yok, 5 yıl işe gelmeyecek, 31 Mart'tan sonra gelecek, imza atacak. Sen bu 40-50 derecede çalışacaksın, o senin aldığın parayı alacak. Benim buna tahammülüm olmaz. Burada 15 bin insan çalışıyor. Burada amirlerin de bu söylediklerimi uygulaması lazım. 15 bin insanı benim birebir görmem mümkün değil. Birebir o eksikleri tespit etmem de mümkün değil. Amirler doğru çalışır, doğru adamı kollar, çalışmayan için gereğini yaparlarsa bize yardımcı olurlar. Bizi kandırıp bir müddet yaşayabilirler ama bunu sürdürmelerinin imkanı yok.Bakın ben ASKİ'ye atamalar yaptım. Dikkat edin yarısı CHP'li değil. Çünkü ben iş yapmak istiyorum. İşini iyi yapsın, CHP'li olmasın. Doğru yapsın, dürüst olsun, siyaseti işine karıştırmasın, bitti."

"Araçlarınızın bakımını zamanında yaptıracaksınız"

Son zamanlarda belediye otobüslerindeki arıza sayısının çok arttığını belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Her arıza, hem ekonomik sıkıntı, hem servisten araç çekilmesi anlamına gelir. Biz vatandaşa hizmet ediyoruz, en iyisini yapmak zorundayız. Klimalarla ilgili yoğun şikayet var. Yazın geldiği, sıcakların artacağı belli. Neden bakım yaptırmadınız? Kabahat sizin. Bunun hazırlığı yapılacak. Herhalde Adana'ya ilk defa yaz gelmiyor. Bunun tedbiri önceden alınmalı. Arızaların dışında vatandaşa iyi davranacaksınız. Vatandaş kapris yapabilir, bağırıp çağırabilir ama vatandaşa iyi davranacaksınız. Emeklileri, engellileri otobüse almaktan imtina etmeyeceksiniz. Siz ticari bir müessese değilsiniz. Ayrıca onlarla da konuşacağız. Ticari müessese olan araçlar da almak zorunda engelli, yaşlı vatandaşı. Para alıyorlar devletten, onları taşımak için. Eğer sizin hatanızdan ötürü bir arıza olursa, sorun yaşarsınız. Bu benim babamın parası değil, milletin parası. Ben milletin parasını iyi kullanmak durumundayım. Yediemin gibi iyi kullanmak zorundayım. Bu belediyenin en küçük bir tasarrufa bile ihtiyacı var. Şoför arkadaşlarımdan ricam, bundan sonra kendilerinden şikayet gelmesin. Otobüsü dikkatli kullanın, yakıt kullanımını azaltın, çukurlara girerken dikkatli girin, hızlı girmeyin. Bozuk yollar var biliyoruz. Çok ciddi yol yapacağız ama esas büyük yol hamlesi seneye olur. Seneye biraz daha toparlanmış, parası olan değil ama, yaptırdığı işi ödeme garantisi veren bir belediye haline geliriz. Bu sene onu yapamayız. Mesela dün bir aracın yolda mazotu bitmiş. Gidiyorsun Kozan kırsalında mazotun bitiyor. Sıcakta yolcuyu bekletiyorsun. Bu olacak iş değil. Bu işler olmaya devam ederse, ben Zeydan Karalar olarak, "eski takım bana komplo kuruyor" gibi algılarım. Ama bundan daha önemlisi, hemşehrilerimin mağdur edilmesi. Bunu hoş görmem mümkün değil. Bir kez daha söylüyorum, geleceği aşikar olan yaz için önlemini almayan, bakımını yaptırmayan herkes suçlu. Amirler de dahil. Amirlik masa başında, serin yerde oturup lak lak etmek değildir. Yaz geldiğinde hangi araçta klima çalışıyor, hangi araçta çalışmıyor kontrol etmek amirin görevidir. Ben sabırlıyım. Kıyım yapmak, herkesi görevden almak istemiyorum. Bunun değerini, kıymetini bilin. Bir filtre değiştireceksiniz yazın, bir de gaz basacaksınız. Bunun maliyeti de, süresi de fazla değildir. Bu konuşmamdan sonra bu işler olmaya devam ederse, bunu; Adanalıları ve Zeydan Karalar'ı sıkıntıya sokmak olarak algılarım, gereğini de yaparım. İşçi de olacak, işveren de olacak. Bunu bilerek daha heyecanlı, arzulu, iyi niyetli ve dikkatli çalışacağınıza güvenim tamdır."

Kaynak: İHA