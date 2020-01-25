Başkan Karataş’tan taziye mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.

Merkez üssü Elazığ'ın sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Felakette yakınlarını ve akrabalarını kaybeden Elazığ ve Malatyalı halkımızın acılarını derinden paylaşıyoruz. Depremzedeler için ilk yardım elini uzatan, kenetlenen yine kendi halkımız olmuştur. Yapılan yardım koordinasyonunda ve bizzat Deprem bölgesinde görev yapan ve İnsanlığının, Şefkatinin, merhametinin ve vicdanların sessiz çığlığı olan AFAD ve Kızılay Ekiplerine tüm kuruluşlara yakın illerimizdeki otellerini konaklama tesislerini depremzedelerimizin hizmetine sunan, Türk halkına yakışan bu sıcak ve erdemli kenetlenme bir nebzede olsa yüreğimize su serpmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Milletinin başı sağolsun."

Kaynak: İHA