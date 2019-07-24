Başkan Kavaklıgil ilk istişare toplantısını yaptı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Tüm birim müdürleri, birim sorumluları ve belediye çalışanlarının tamamı ile birlikte yeni dönemin ilk istişare toplantısını yapan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yeni dönemde çalışma verimliliğini daha da artırarak mali disiplin içinde şehrin ve kamusal yaşam alanlarının imarına yönelik çalışmalarını arttıracaklarını belirtti.

Tosya Belediyesi düğün salonunda yapılan istişare toplantısında önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde tüm Tosya Belediyesi çalışanları olarak ilçenin en iyi ve en güzel hizmeti alması gerektiğini vurgulayan Başkan Kavaklıgil tüm mesai arkadaşlarının aynı değere sahip olduğunu, herkese eşit mesafede yaklaştıklarını ifade etti.

Yapılan istişare toplantısında özellikle iş disiplini konularına değinen Başkan Kavaklıgil projeleri ile ön plana çıkacaklarını ve projelerin hayata geçirilmesi aşamasında kent merkezinin tamamına eşit bir şekilde hizmetlerin götürülmesi gerektiğini belirtti. Daha sosyal ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olduklarını vurgulayan Başkan Kavaklıgil, "Hemşerilerimizin gönlüne dokunarak yaptığımız çalışmaların ve insanımıza sunduğumuz hizmetin verimli olmasına dikkat edeceğiz" dedi.

Belediyeciliği bir yerleşim yerinde yaşayan insanlara ihtiyaç duydukları hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulması olarak nitelendiren Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ise en önemli noktanın zamanında hizmet vermek olduğunu vurguladı.

Tosya Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü bünyesinde 34 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Yusuf Arpacı'ya teşekkür belgesi takdim eden Başkan Volkan Kavaklıgil toplantı sonunda belediye düğün salonu fiziki yapısını inceledi.

Kaynak: İHA