Başkan Kavuş: "Cumhuriyet Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyetin, Malazgirt'ten başlayıp Barış Pınarı Harekatı'na kadar geçen yaklaşık bin yıllık zamanda Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, "Bu yüce millet, bu günde, iradesine ve hürriyetine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiçbir beşeri gücün müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir" dedi.

29 Ekim'in, vatanından en küçük bir taviz vermektense seve seve ölmeyi tercih eden bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ilanı olduğunu belirten Kavuş, "Özgürlüğüne ve iradesine geçirilmeye çalışılan prangaları canı pahasına kıran ecdadımız, bu asil duruşu ile zalimlere korku kaynağı ve mazlumlara ise örnek olmuştur. Bugün dahi Türkiye'nin her başarısı, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların umutlarını besliyor. İşte bu sebeple bizler, hangi düşünceden, hangi yaştan, hangi görev ve statüden olursa olsun her bir ferdimizle Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu asil duruşumuzdan cumhuriyetimizin 96. yaşında da asla taviz vermeyecek ve hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşarak taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle bin yıldır bu aziz vatan topraklarının müdafaası için canını vermiş tüm kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum. Onlarla birlikte, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıralarını da son güne dek taze tutacağımızı ifade etmek istiyorum. Tüm Milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA