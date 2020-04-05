Başkan Kavuş: “Süreci sabır ve anlayışla hep birlikte atlatacağız inşallah”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin uygulamaları bizzat kendisi denetledi.

Muhacir Pazarında denetlemelerde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, yapılan uyarıların büyük ölçüde dikkate alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek virüsle mücadelede titizlik gösteren tüm esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

"Süreci sabır ve anlayışla hep birlikte atlatacağız inşallah"

Vatandaşlara en kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp evlerine dönmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Kavuş, "Öncelikle her açıklamamda hemşehrilerime söylediğim "mecbur kalmadıkça dışarıya ve pazar alanlarına çıkmayınız" sözümüzün altını bir kez daha çiziyorum. İlçe genelinde tüm alanlarda olduğu gibi pazar yerlerinde de aldığımız önlemleri tavizsiz uygulamaya devam ediyoruz. Esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin pazar alanlarına mutlaka maske ile girmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler doğrultusunda bizler sizler için ilçe genelinde tüm tedbirleri alıyoruz. Özellikle pazar yerleri ve marketler ile ilgili uyarıları mutlaka dikkate alalım ve kurallara uyalım. Yaşanan bu süreci sabır ve anlayışla hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu.

Başkan Kavuş'tan esnaf ve vatandaşlara sağlık için önemli uyarılar

Pazar yerleri hakkında yayımlanan genelgenin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Pazar yerleri en geç 19.00'da kapanacaktır. Hemşehrilerimi, zaman ve alışveriş planlamalarını buna göre yapmaları ve alışverişlerini alışkanlıklarından farklı saat diliminde yapmaya özen göstermeleri noktasında uyarmak istiyorum. Pazar alanlarına oluşacak yoğunluğu azaltmak adına içerideki esnaf sayısının iki katından fazla vatandaş alınmayacak. Pazar alanlarına gidişler kontrollü yapılacak giriş ve çıkışlar tek bir kapıdan gerçekleşecektir. Hemşehrilerimiz, pazar girişlerine konulacak dezenfektan sıvıları kullanmayı unutmasınlar. 65 yaş ve üzeri vatandaşların, 20 yaş altı gençlerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların pazara girmelerinin yasak olduğunu ve pazara gelen herkesin sosyal mesafeyi koruması gerektiğini kimse asla unutmasın. Hemşehrilerimin, pazar giriş çıkışlarında temasın engellenmesi ve sosyal mesafenin korunması için giriş çıkış koridorlarını kullanması da korunma adına çok önemlidir" dedi.

Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulundukları alanlarda herkesin maske takmasının artık zorunlu hale geldiğini de anımsatan Başkan Kavuş, aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere idari ve adli cezaların da tereddütsüz şekilde uygulanacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA