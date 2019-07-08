Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin ödemeleri hakkında bilgi verdi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, büyük bir borçla devraldıkları İncirliova Belediyesini kısa bir süre içerisinde kaynakları yerinde kullanarak ve akılcı bir yönetim stratejisi uygulayarak düzlüğe çıkarmaya çalıştıklarını belirti.

Göreve geldiği ilk gün icra evrakları ile tanışan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, göreve başladığı günden itibaren başlattığı hizmet seferberliği ve akılcı bir yönetim ile birçok konunun üstesinden geldiklerini ve gelmeye devam edeceklerini belirterek; "Seçimi kaybeden yönetiminden esnaflara, şirketlere fatura karşılığı kalan 1 milyon 190 bin 917,29 TL borcu ödeyerek yaklaşık 40 esnafımızın borcunu sıfırladık. Geçmiş döneme ait 301 bin 239,05 TL kıdem tazminatı ödedik. Akaryakıtta ise yine önceki dönemde 01 Ocak- 10 Nisan 2019 tarihlerinde 263 bin 230,23 TL harcama yapılmışken, bizim yönetimimizde 10 Nisan - 01 Temmuz 2019 tarihleri arasında 161 bin 857,19 TL akar yakıt giderimiz olmuştur. Aradaki rakam farkı akaryakıtta da her alanda olduğu gibi muazzam bir tüketim çılgınlığı olduğunu ortaya koyuyor. Bu süre içerisinde belediyemiz ana hizmetleri dışında gereksiz hiç bir harcama yapılmamıştır. Tasarruf adına araçlar parka çekilerek araç kiralamaları iptal edilmiştir. Bunun gibi bir çok konuda önceki yönetimin uygulamaları bu borç batağının içler acısı halini gösteriyor. Bunu ve buna benzer uygulamaları bizzat görüyor ve ilçem adına büyük bir üzüntü yaşıyorum. Neyse ki artık bu lüzumsuz harcamalara dur diyecek bir anlayış ve ekibimle, İncirliova'mız emin ellerde diyebilme gururunu yaşayarak, bunu da burada kamuoyu ile paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Belediyecilik anlayışımız ve uygulamalarımız ile İncirliova'mızda her Şey Çok Güzel olacak" dedi.

Kaynak: İHA