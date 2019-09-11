Başkan Kaya; “Milyonları sıcak suda eritmişler”

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, mazbatasını alıp göreve başladığı 5 aylık süreçte yaklaşık 6 milyon liralık borç ödediklerini, israfın önüne geçerek tasarruf yaptıklarını söyledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, son mali duruma ve ödedikleri borçlara ilişkin basın toplantısı yaptı. Ödenen borçlara ilişkin kalem kalem detaylı açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, tasarrufta bulunacak tedbirleri alırken hiçbir hizmeti de aksatmadıklarını vurguladı.

Toplantıda belediyenin borçlarını ve 5 ayda ödedikleri toplam tutarı açıklayan Kaya, önceki dönemde jeotermal enerji tespiti ve sondaj kuyusunun yerinin belirlenmesi için 13 milyon 690 bin lira bedelli sözleşme yapıldığını ve bunun 7 milyon lirasını ödediklerini söyledi. "Ortada ne kuyu, ne sıcak suyu var" diyen Başkan Kaya, "Bu dosyayı savcılığa verdik. Sonuç gelince sizlerle paylaşacağız. Bu iş için özel bankadan 5 milyon 305 bin lira tutarında kredi çekilmiş. İhaleyi alan firmaya ödenen 7 milyon liraya karşılık elimizde sadece etüt raporu var. 5 ayda İncirliova'yı bu kadar düzelttik. Geriye kalan 4 buçuk yılda daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz"

Göreve gelir gelmez belediyenin mali durumu pankart yaptırarak belediye binasına astıran İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 5 aylık sürede belediyenin ödediği borçlara ilişkin detaylı açıklama yaptı. Göreve seçildiğinde, belediyenin kapısının herkese açık olacağını ve şeffaf, hesap verebilir bir belediye anlayışını tesis edeceklerinin sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Kaya, "Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz diye söz verdim. Göreve seçildiğimiz 5 aylık dönemde yaptığımız hizmetlerin yanında büyük meblağda borç ödedik. İncirliova halkına hizmet ve ödediğimiz borçları duyuracağız demiştik. Göreve seçildiğimiz 5 aylık sürede toplamda 5 milyon 946 bin 975 liralık borç ödedik" diye konuştu.

"Akaryakıttan 5 ayda sağlanan tasarruf 143 bin lira"

Göreve geldiğinde sözleşmelerini iptal ettirerek geri gönderdiği kiralık araçlara yıllık 274 bin lira para ödendiğini söyleyen Başkan Kaya, "10 Nisan 2019 tarihi öncesine baktığımızda belediyemizin personele olan borcu 1 milyon 64 bin lira, banka kredi borcu 5 milyon 305 bin lira, elektrik borcu 167 bin lira, resmi kurum borçları 15 milyon 531 bin lira, akaryakıt borçları 298 bin lira, esnafa olan borçlar 1 milyon 754 bin lira, şirketlere olan borçlarsa 7 milyon 636 bin lira olmak üzere toplamda 31 milyon 759 bin liralık borcumuz söz konusuydu. 5 ayda toplamda 5 milyon 946 bin 975 liralık borç ödedik. Araç kiralama ve akaryakıttansa 625 bin lira tasarrufta bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Kiralanan araçları yıllık 274 bin lira para ödüyormuşuz. Geçen yılın aynı dönemine göre 5 ayda 143 bin lira yakıt tasarrufu yaptık. Buna göre yılda yaklaşık 350 bin lira yakıt tasarrufunda bulunacağız" dedi.

"Dört buçuk yılda daha güzel işler yapacağız"

Kendisinden önceki dönemde jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve arama sondaj kuyusunun yerinin belirlenmesi işi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Başkan Kaya, "Belediyeden önceki dönemde alacağı olan 60 mükellefin borcunu sıfırlandı. 5 mükellef ile anlaşarak icra işlemi engellenerek taksitlendirme yapılmıştır. Esnaf ve şirkete olan borç tutarı 9 milyon 391 bin liradır. Bugüne kadar 3 milyon 700 bin lira ödedik. Yine önceki dönemde işten çıkarılan personellere de 455 bin lira kıdem tazminatı ödedik. Bunun yanında şuna dikkat çekmek istiyoruz. Jeotermal enerji tespit ve arama sondaj kuyusundan yerinin belirlenmesi için 13 milyon 690 bin lira bedelli sözleşeme yapılmış. Bunun 7 milyon lirasını ödemişiz. Ortada ne kuyu, ne de sıcak suyu var. Bu dosyayı savcılığa verdik. Sonuç gelince sizlerle paylaşacağız. Bu iş için özel bankadan 5 milyon 305 bin lira tutarında kredi çekilmiş. İhaleyi kazanan firma 114 bin lira için bizi icraya vermiş. Arazi başka bir firmaya devredilmiş. 7 milyon karşılık elimizde sadece etüt raporu var. 5 ayda İncirliova'yı bu kadar düzelttik. Geriye kalan 4 buçuk yılda daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA