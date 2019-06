Başkan Kaya’dan anlamlı babalar günü programı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Babalar Günü'nde İncirliovalı şehitlerin babaları ve aileleri ile bir araya geldi.

İncirliova Belediyesi Babalar Günü etkinliğinin konukları olan Şehit Babaları ve aileleri, İncirliova Belediyesince tahsis edilen araçla Kültür Park Sosyal Tesislerinde kendileri için organize edilen kahvaltıda Başkan Aytekin Kaya, Belediye Meclis Üyeleri, İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak, CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman tarafından karşılandılar.

Başkan Kaya ve ailesinin de bu anlamlı günde bir arada olduğu kahvaltının ardından, Şehit babaları ve aileleri hep birlikte İncirliova Mezarlığı'na giderek tüm şehitlerimizin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından kabristandaki tüm şehitlerin kabirleri tek tek ziyaret edilerek dualar okundu çiçekler bırakıldı.

Şehit Babaları ve aileleri ilk defa bir belediye başkanının Babalar Günü'nde kendilerini hatırlayarak hem kahvaltıda bir aya gelip hem de çocuklarının yakınlarının kabrinde birlikte dua ederek ziyarette bulunduklarını, kabirlerin bakımlarının yapıldığını pırıl pırıl gördüklerinde çok mutlu olduklarını bunun da kendileri için tarif edilemez bir duygu olduğunu bu özel günde kendilerini yalnız hissetmediklerini bundan dolayı Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise " Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz her zaman gönlümüzde yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri bizim başımızın tacıdır, hepimizin aile fertlerinden birisidir. Bugün vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle andık ve ilçemizdeki şehit babalarımız ve aileleriyle önce kahvaltıda buluştuk. Ardından da ilçe mezarlığımızda hocamız dua okudu, şehit kabirlerimizi tek tek ziyaret edip dualarımızı okuduk. Biz her zaman Şehit ailelerimizin yanındayız. Sadece özel günlerde değil her zaman onlarla birlikte olacağız" dedi.

Kaynak: İHA