Başkan Kayda, Bakan Kasapoğlu’na Salihli’nin taleplerini iletti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şehit özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram için düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra memleketi Kula ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretine eşlik eden Salihli'nin Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'ye kazandırılacak olan spor tesisleriyle ilgili projeleri ve taleplerini Bakan Kasapoğlu'na ileterek destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'da yapımı süren Spor Kompleksi, gençlik merkezi gibi Bakanlık yatırımlarını incelemek üzere ilçeyi ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nun programına katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni dönemde Salihli'de yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Salihli Belediyesi'nin amatör kulüplere ve sporculara her zaman destek olduğunu ifade eden Başkan Kayda, judo başta olmak üzere birçok amatör branşta milli takıma yükselen sporcular yetiştirdiklerini söyledi. Salihli'de sporun ve futbolun çok sevildiğini anlatan Başkan Kayda, "Salihli'mizde amatör branşlarda lisanslı çok sayıda sporcumuz var. Sayın Bakanımıza, ilçemize ve mahallelerimize gençlerimiz için spor tesisleri yapılması için hazırladığımız yeni dönem projelerimiz hakkında bilgi verdim. Ramiz Turan Stadının şehir dışına taşınması talebimizi iletmiştik. Projelerimiz ile yakından ilgilenen Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA