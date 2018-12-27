Başkan Kayda, Taytan’ın krosçularını ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Türkiye finallerinde temsil edecek olan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Takımını ağırladı.

Manisa'da yapılan kross Turnuvalarında il şampiyonu olan Salihli'nin Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Takımları, Muğla'da gerçekleştirilen grup elemelerinde de 2. olup, adını Türkiye finallerine yazdırdı. Ocak ayında Antalya ilinde Türkiye finallerine katılacak olan Taytanlı krosçular Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Takımlarına Türkiye finallerinde başarılar dileyen Başkan Kayda "Manisa'da yapılan kross turnuvasında il şampiyonu, Muğla'da da grup elemelerini geçip, Türkiye finallerine yükseldiniz. Sizlere Antalya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy ile Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA