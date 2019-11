Başkan Kayda’dan Manisalı gaziye ’geçmiş olsun’ ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Haşim Alpaslan'a, tedavi gördüğü Salihli Özel Can Hastanesinde "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunarak, acil şifalar diledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, meclis üyesi Yunus Candan ile birlikte Gazi Teğmen Alpaslan'ı ziyaret eden Başkan Kayda, gazinin annesi Müzeyyen Alpaslan, babası Raşit Alpaslan ile eşi Ceylan Alpaslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

15 aydır orduda görev yapan genç teğmene, bir an önce eski sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Başkan Kayda, "Milletimizin birliğine ve huzuruna kasteden eli kanlı terör örgütünün saldırıları asla karşılıksız kalmayacak, devletimizin gücü ile gereken en sert cevabı misliyle almaya devam edeceklerdir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıları yapan bölücü terör örgütü ve destekçilerini nefret ve şiddetle kınıyorum. Ülke olarak, bizler askerimizin ve polisimizin her zaman yanındayız. Bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk ise şehit yakınlarımızın ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmaktır. Sevgili komutanımın, bir an önce sağlıklı bir şekilde yeniden göreve başlamasını temenni eder, tüm gazilerimize Rabbim'den acil şifalar dilerim" dedi.

Kaynak: İHA