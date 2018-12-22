Başkan Kayda’dan özel yetenekli öğrencilere ziyaret

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kısa adı BİLSEM olan ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Salihli Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

Merkezin eski müdürü ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda'yı BİLSEM Müdürü Fatih Çörekçi ve öğretmenler karşıladı. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Kayda, merkezin eğitim anlamında büyük bir hizmet verdiğini belirtti. Başkan Kayda, ülkemizin geleceğine yön verecek genç öğrencileri eğiten BİLSEM Müdürü Fatih Çörekçi ile öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kayda, ziyaret anısına öğretmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİLSEM Müdürü Fatih Çörekçi ve öğretmenler de Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya hediye takdim etti.

Kaynak: İHA