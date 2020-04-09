Başkan Kayda’dan sağlıkçılara mektup

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni tip korona virüsle olan mücadelesinde en ön safta bulunan ve insan hayatına dokunan sağlık çalışanlarına mektup göndererek özverilerinden dolayı teşekkür etti.

İlçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına gönderilen mektupta Başkan Kayda şu sözlere yer verdi: "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, bu salgından etkilenen insanların ve çevrelerinin tedavilerinin yapılması ile virüsün ortadan kaldırılmasına yönelik sizlerin ve tüm sağlık personelinin ne kadar fedakarca çalıştığının bu çalışmalar sırasında en sevdiklerinizden, ailelerinizden bile ayrı kaldığınızın farkındayız. Bu ortamda biz de Cumhurbaşkanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Salihli Belediyesi olarak Kurşunlu Kaplıcaları Sosyal Tesislerimizi siz değerli sağlık personeline tahsis etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Evinize hoş geldiniz. Burada kalacağınız süre içerisinde sizlere en iyi hizmetin verilerek misafir edilmeniz için görevli mesai arkadaşlarıma gereken talimatlar verilmiştir. Belediyemiz de tüm birimleriyle halkımızın ihtiyacı olan temizlik, dezenfekte, ilaçlama, düzen, kontrol, sokağa çıkma kısıtlaması gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için tıpkı sizler gibi alanda çalışmaktadır. Devletimizin, sizlerin, bizlerin ve halkımızın büyük gayretiyle bu virüsten en kısa zamanda kurtulacağımıza olan inancım tamdır. Birlikte başaracağız. En kısa sürede virüsten kurtulmuş olarak sizlerle Kurşunlu Vadisi'nin güzelliği içinde çay içebilme ümidiyle sevgi ve selamlarımı sunuyor, sizleri yürekten alkışlıyorum."

Başkan Kayda, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına Salihli Belediyesi Kurşunlu Kaplıcalarında ücretsiz konaklama hizmeti verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA