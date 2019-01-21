Başkan Kazım Kurt, Alevi dedeleri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alevi dedeleri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmada, Cemevlerine statü verilmemesinden zorunlu din derslerine kadar Alevilerin yaşadığı sorunlar konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP İstanbul Eski Milletvekili Müslüm Sarı'nın da bulunduğu buluşmada çok sayıda Alevi Dedesi ve kanaat önderinin katıldı. Buluşmada konuşan Başkan Kurt, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin Eskişehir için çok önemli olduğunu vurguladı. Odunpazarı Belediyesi'ni sol, sosyal demokrat bir anlayışla yönettiklerini ifade eden Başkan Kurt, "Bütün işçileri sendikalı yaptık. Bizden önce Türkiye'de hiçbir belediyede taşeron işçi sendikalı değildi. Biz bu mücadeleyi verdik. Şimdi Odunpazarı Belediyesi'nde sendikasız işçi kalmadı" dedi.

"Eskişehir'de kazanacağımız belediyelerle Türkiye iktidarına hazırlanabiliriz"

Eşitlikten ve adaletten korkmadığını dile getiren Başkan Kurt, her zaman Alevi yurttaşlar ile birlikte olduklarını söyledi. "Çünkü ben kendimi o düşünceye yakın hissediyorum, öyle düşünüyorum. Sizin bana sahip çıkacağınıza inanıyorum. Önümüzdeki süreci iyi planlayabiliriz. Eskişehir'de kazanacağımız belediyelerle Türkiye iktidarına hazırlanabiliriz" diyen Başkan Kurt, küçücük belediyelerle bile büyük işler yapılabildiğini vurguladı.

Odunpazarı'nda da büyük işler yaptıklarını anlatan Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'nde şimdiye kadar akçeli bir işe hiç birimiz bulaşmadık. Hiçbir kardeşimiz, arkadaşımız sorgulanmadı, yargılanmadı. İftira atmaya çalışmıyorlar mı, hem de çok. Ben, benimle çalışan Alevisi-Sünnisi bütün arkadaşlarımın dürüstlüğüne, iyi niyetine kefilim. Onların hatası da benim hatamdır, hiçbir zaman kadrodan, ekip hareketinden korkmam" diye konuştu. Odunpazarı Belediye Başkanı olduktan sonra yaptıkları ilk işlerden birinin Cemevi'ne ibadethane statü vermek olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ben belediye Başkanı olduktan sonra Alevi topluluğunda rahatız olanlar olduysa, bu benim hatamdır. Ancak şunu da iddia ile söylüyorum, şimdiye kadar rahat etmediğiniz kadar rahat ettiniz. Bizden önce 10 yıl boyunca Odunpazarı Belediyesi AKP'li bir belediye başkanı tarafından yönetildi. O AKP'li belediye başkanı 10 yıl boyunca bizim bölgelerde hiçbir hizmet yapmadı, biz yaptık. Eksiğimiz vardır belki, ama ciddi atılımlar da yaptık. Cemevine, Vakfa, diğer derneklere tereddütsüz her türlü desteği verdik. Yönetime gelir gelmez Cemevine ibadethane statü verdik. Böylece ibadethanelere tanınan tüm haklardan Cemevi de faydalanabildi. Bu Eskişehir'de bir ilk, Türkiye'de ise sayılı olan bir durumdu. Biz çalışmalarımızda hep eşitliği savunduk, Cemevini Camilerden ayırmadık. Camiler için ne yaptıysak aynısı Cemevinde de yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA