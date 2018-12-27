Başkan Kazım Kurt, ESER’in yeni yıl kutlamalarına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği (ESER) tarafından Uçurtma Kafe'de yapılan yeni yıl kutlamalarına katıldı.

Çok sayıda dernek üyesinin de yer aldığı yılbaşı kutlamasında Başkan Kurt, başarılı dernek üyelerine plaket verdi. Etkinlikte konuşan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personelin büyük bir kısmının işaret dili öğrendiğine dikkat çekti. "Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak engelli bireylerimize engel çıkaran bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalıştık" diyen Başkan Kurt, sosyal devletin birinci görevinin insanların tümüne hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Başkan Kurt ,etkinlikte yaptığı konuşmada, "İnsanlar doğduğu andan itibaren eşittir. Farklılıklar sonradan ortaya çıkmaya başlıyor. Bu farklılıklar kiminin teninin renginden kiminin etnik kökeninden kaynaklanıyor, ama bunlar bizim için önemli değil, önemli olmamalı da. Ancak bedensel ya da zihinsel engeller insanların önüne çok daha farklı bir tablo çıkarıyor. Dezavantajlı gruplar dediğimiz bu gruplarla ilgili devletin bir sosyal sorumluluk içinde faklı bir tavır içinde olması gerekiyor. Yerel yönetimler olarak belediyelerin o beldede yaşayan insanların ortak sorunları ile ilgili işleri çözmek gibi bir görevi var. Ancak bu olanaklar ölçüsünde fırsat yakalayarak olursa olur. Bunun için önce güzel bir iş yapılmış, biraya gelerek örgütlenmişsiniz. Bu adım atılmış. Bu adım atıldıktan sonra arkası düzelir, bir farkındalık oluşur. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak engelli bireylerimize engel çıkaran bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalıştık. Gerek görme gerek işitme engelliler için bazı çalışmalar yaptık. Başka belediyelerde var mı bilmiyorum, ama belediye çalışanlarımızın büyük bir bölümü işaret dili eğitimi aldı, bir işaret dili uzmanını kadrolu olarak işe aldık. Gençlik merkezlerimizde, halk merkezlerimizde hatta kreşlerimizde işaret dili öğretmeye çalışıyoruz. Hem kendisi hem de toplum için işaret dilinin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Aynı sıkıntıları herkes yaşamasın diye işaret dilini 3 yıldır yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni bir dernek kurulmuş, bu dernek ile farklı bir işbirliği içinde olabiliriz. Bunu zaman gösterecektir. Ben, toplumda insanların belli noktalarda birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar, hiçbir engel tanımadan eşit bir biçimde yaşamalı. Sosyal devletin de birinci görevi insanların tümüne hizmet etmek. Siz engellisiniz, size hizmeti öteledik; siz çok başarılı bir sporcusunuz önce size hizmet edeceğiz; böyle bir bakış doğru değil" dedi.

Kaynak: İHA