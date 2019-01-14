Başkan Kazım Kurt, Orhangazi sakinlerinin istek ve şikâyetlerini dinledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Orhangazi Mahallesi ziyaretinde vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinledi.

Orhangazi Mahallesi'nde yer alan kahveleri ziyaret eden Başkan Kurt, burada vatandaşlarla sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yılda başarılı çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, sosyal demokrat, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yönetmeye devam edeceklerini söyledi. Odunpazarı'nda 5 yılda Ak Parti'nin 10 yılda yaptığı işlerin 2 katını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kurt, 11 ayrı mahallede açtıkları halk merkezleri ile merkezde yapılan çalışmaları mahallelerle taşıdıklarını kaydetti. Kursların daha önce sadece merkezde yapıldığını anlatan Başkan Kurt, bu kurslara çevre mahallelerden vatandaşların katılamadığını dile getirdi. Başkan Kurt, halk merkezleri ile bu atölye çalışmalarını mahallelere getirdiklerinin altını çizdi. Halk merkezlerinde farklı alanlarda çok sayıda atölyeler açtıklarını kaydeden Başkan Kazım Kurt, açılan bu atölyelere 15 bin kişinin katıldığını söyledi. Orhangazi Mahallesi'ne yeni bir halk merkezi yaptıklarını belirten Başkan Kurt, bu halk merkezi ile daha çok insana hizmet edeceklerini söyledi.

"Orhangazi Mahallesine şimdiden hayırlı olsun"

Orhangazi Mahallesi ziyareti sırasında yeni yapılan Orhangazi Mahallesi Halk Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Kazım Kurt, "Bu halk merkezi daha aydınlık, ferah ve büyük. Burada daha iyi hizmetler vereceğiz. Daha çok atölye açıp, daha çok kadının, çocuğun, gencin hayatına dokunacağız" dedi. Yeni halk merkezinin çalışmalarının yakın zamanda sona ereceğini ifade eden Başkan Kazım Kurt, halk merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA