Başkan Keleş selden zarar gören esnafları ziyaret etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş selden zarar gören Kışla Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyesi Serdar Bakkaloğlu ile birlikte Kışla Sanayi Sitesi'ne giderek selden zarar gören esnafları tek tek ziyaret etti. Esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Keleş, Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak yanlarında olduklarını söyledi. Keleş konuşmasında, "Ereğli'de gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak yağmur sonrasında Kışla sanayi sitesi selden etkilendi. Sabahın erken saatlerinde Kışla Sanayi sitesine gelen esnaflar iş yerlerinin sular altında kaldığını gördü. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşımız Serdar Bakkaloğlu ile birlikte Kışla Sanayi Sitesinde iş yerleri sular altında kalan üyelerimize geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirdik. Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak üyelerimizin yanındayız. Tüm Ereğli'mize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha bu tür doğal afetleri yaşatmasın" dedi.

Kaynak: İHA