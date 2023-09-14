Başkan Kepez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yapılan tedavileri sonrası taburcu oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Kepez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yapılan tedavileri sonrası taburcu oldu.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde bacağında oluşan ödemin akciğere pıhtı attığı anlaşılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Kepez, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olarak, evinde istirahate çekildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kepez, "Tedavim sürecinde ilgi ve alakalarından dolayı başta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Saliha Yılmaz hanımefendi ve servis çalışanlarına ve yoğun bakım çalışanlarına, hastanede yattığım süre içinde beni yalnız bırakmayan sevgili eşime, çocuklarıma, torunlarıma, damat ve gelinlerime, ziyaretime gelen, telefonla arayan, sanal ortamda geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarıyla manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şifa bahşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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