Başkan Kılca, asfaltlama çalışmalarını inceledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsmil mahallesinde yürütülen yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, "Hemşehrilerimizin çok daha modern ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşması için gayret ediyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak tüm mahallelerde yoğun bir yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin dört bir tarafındaki pek çok noktasında yeni yol açma veya asfalt serimi gerçekleştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da İsmil mahallesini ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin mahalle genelinde yaptığı asfaltlama çalışmalarını inceledi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de eşlik ettiği programda Başkan Hasan Kılca, belediye ekiplerinden bilgi aldı.

Başkan Kılca, bu yıl için 200 bin ton asfalt serimi hedefi koyduklarını hatırlatarak, sadece ilçe merkezinde ise 200'ün üzerinde sokağın asfaltlanmasını planladıklarını belirtti. İlçe genelindeki yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını değerlendiren Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak bu asfalt sezonunda 200 bin ton asfalt serimi gibi önemli bir hedef belirlemiştik. Bu hedefe adım adım ilerliyoruz ve bu konuda önemli de bir mesafe kaydettik. İlçemiz genelinde altyapısı tamamlanmış yerlerde yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, şu anda birçok noktada tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi çalışması yapıyor. İsmil'de de ana arterlerdeki sıcak asfalt işlerimizi tamamlamış olduk. İsmil-Ovakavağı arasındaki çalışmalar sürüyor. İsmil-Ovakavağı arasındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ekiplerimiz, Ovakavağı Mahallesindeki ana arterlerde çalışma başlatacak. Amacımız, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Bu kapsamda ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalıştılar çalışmaya da devam ediyorlar. Karatay'da vatandaşlarımızın çok daha modern ve güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcayan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA