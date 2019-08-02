Başkan Kılca: “Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaktır”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma buluşmaları kapsamında Köprübaşı Mahallesi Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Kılca, buluşma kapsamında vatandaşın Cuma gününü tebrik ederek esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Başkan Kılca yaptığı açıklamada, "Cuma gününün rahmetine ve bereketine ortak olduğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma buluşmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu tür buluşmaların ilçemiz ve insanımız arasındaki kaynaşmasına çok şey kattığına inanıyorum. İlçemizdeki birlik ve kardeşlik ortamının tesisi ve devamı da aslında her Karataylının önemli bir hassasiyeti olmalı. Bu konuda gayret gösteren tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün de Köprübaşı Mahallesindeki Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camimizde Cuma namazının ardından vatandaş ve esnaflarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizle hasbihal etme ve taleplerini dinleme imkanı bulduk. Bizim için önemli olan ve bizleri mutlu eden, her daim vatandaşlarımızın arasında olmak ve onlara hizmetkar olmaktır. Göreve geldiğimizden bu yana da Karatay Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında tüm ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz yeni projeler ve yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirmek, hemşehrilerimizin hak ettiği yatırımları alması için gayret göstermek. Bu konuda bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, parti teşkilatlarına, yine büyük desteklerini asla esirgemeyen tüm Karataylı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya buluşmada AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem eşlik etti.

Kaynak: İHA