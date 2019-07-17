Başkan Kılca Çengilti’de asfalt çalışmalarını inceledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çengilti Mahallesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin Çengilti Mahallesinde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kılca, Karatay Belediyesi olarak tüm mahallelerde çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğinin altını çizerek Karatay'ın 80 mahallesiyle birlikte büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

Başkan Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında hemşehrileriyle buluşmaya devam ettiklerini belirterek, "Gerek merkez gerekse merkeze uzak Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçemize bağlanan mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Buluşmalarımız oldukça verimli geçiyor. Bu ziyaretler vesilesiyle de altyapı ve asfalt çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam ediyoruz. Şu anda da merkeze uzak mahallelerimizden Çengilti'deyiz. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin yürüttüğü asfalt çalışmalarını inceliyoruz. Hedefimiz ilçemizin tamamında altyapının kalitesi ve standartlarını daha da yükseltmek. Bu yıl asfaltlamayla ilgili koyduğumuz 150 bin ton asfalt dökme hedefimizi gerçekleştirmek adına tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Karatay'ın her anlamda ilerlemesi ve yaşam kalitesinin artması için gayret etmeye devam edeceğiz. Tabii yazın bu sıcağında hemşehrilerimize hizmetin en güzelini ulaştırmak için büyük gayret gösteren ekiplerimize ve tüm çalışan kardeşlerimize de hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA