Başkan Kılca: “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, eğitim önceliğimiz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Seçim Beyannamesinde yer alan eğitim desteğiyle, bu yıl Karatay'daki 58 ilkokulda eğitim hayatına başlayacak yaklaşık 8 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği vereceklerini müjdeledi.

Eğitime destek vermeye devam ettiklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, eğitim önceliğimiz. Bu projemizle amacımız hem miniklerimizin okula başlama heyecanlarına ortak olarak mutluluklarına katkı yapmak hem de ailelerimize destek olmak" dedi.

9 Eylül'de başlayacak 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı, öğrencileri heyecanlandırırken, ailelerde de alışveriş telaşı başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri öncesinde açıkladığı Seçim Beyannamesindeki çanta ve kırtasiye desteği sözlerini 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yerine getireceklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana hemşehrilerine verdikleri sözlerini bir bir yerine getirdiklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, hayata geçirdikleri projelerle Karataylıların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Çanta ve kırtasiye malzemeleri okulun ilk günü öğrencilere dağıtılacak

31 Mart Seçimleri öncesinde Seçim Beyannamesini açıkladıklarını belirten Başkan Kılca, "Beyannamemizde ulaşımdan sağlığa, kültürden sosyal hayata, altyapıdan spora ve eğitime kadar birçok başlıkta önemli projeler hazırladığımızı ilan etmiştik. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sözlerimizi yerine getirmeye başladık. Bu kapsamda eğitim çağındaki evlatlarımızın yaz tatillerini hem iyi bir şekilde değerlendirmeleri hem de yeteneği olduğunu düşündüğü spor branşında kendisini daha da geliştirmeleri amacıyla "Karatay Yaz Spor Okulu" projemizi hayata geçirmiştik. Söz konusu projemiz devam ediyor ve hem ailelerimiz hem de çocuklarımız gayet memnunlar. Şimdi de yine eğitim alanında çocuklarımız için yeni bir hazırlık içerisindeyiz. Bilindiği gibi hükümetimiz yıllardır öğrencilerimizin ders kitaplarını okulun ilk gününde masalarının üzerine bırakıyor. Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki 58 okulda eğitim hayatına "merhaba" diyen birinci sınıf öğrencilerimizin tamamının, yani yaklaşık 8 bin öğrencimizin çanta ve kırtasiye ihtiyacını karşılayacağız. Okul çantası, beslenme çantası, abaküs, sayı fasulyesi ve çubuğu, boyama kitabı, şeffaf dosya, kalemlik, kurşun kalem, kırmızı kalem, alıştırma kalemi, silgi, kalemtıraş, kuru boya ve pastel boyadan oluşan kırtasiye malzemesi desteğimizi okulun ilk gününde çocuklarımıza dağıtmış olacağız. Amacımız ailelerimize ve yavrularımıza bir nebze de olsa katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı.

"Karatay'da eğitim kalitesinin artması için ne gerekiyorsa yapacağız"

'Çocuklar bizim her şeyimiz" diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitimin öncelikleri arasında olduğuna vurgu yaparak çocukların geleceği için gereken ne varsa yapmayı sürdüreceklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karatay Belediyesi olarak bir yandan ilçemize yeni okullar kazandırırken bir yandan da okullarımızın çevre düzenlemeleri yapıyoruz, eksiklikleri gideriyoruz ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki eğitimin kalitesinin daha da yükselmesi. Eğitime verilen her destek, gelecek nesillerimize bırakılacak en güzel mirastır. Çünkü öğrenciye, eğitime ve öğretime yapılan her yatırımın geleceğimize yapılmış bir yatırım olduğunun farkındayız ve bu anlayışıyla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA