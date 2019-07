Başkan Kılca: "Hizmet rotamızı hemşehrilerimizle çiziyoruz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Söz Meclisi"nde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her hafta olduğu gibi bu hafta da "Karatay Söz Meclisi"nde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de hazır bulunurken; buluşmada vatandaşların talep ve görüşleri dinlendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, amaçlarının çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonunu uygulamak olduğunun altını çizerek, Karatay Söz Meclislerinin de bu amaca önemli katkılar sağladığını belirtti.

"Katılımcı ve sorumlu belediyecilik anlayışı yerelde ana yaklaşımımız"

Başkan Hasan Kılca, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla ortak aklı harekete geçirdiklerini söyleyerek, "Bu bağlamda da her Salı düzenlediğimiz Karatay Söz Meclisi toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü göreve geldiğimizde ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğimizi belirtmiştik. Her fırsatta ilçemizin dört bir yanındaki mahallelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle gencimiz ve yaşlımızla bir araya gelerek istişare kültürümüzün önemli bir ayağını sürdürmüş oluyoruz. Alacağımız ve uygulayacağımız kararların ilçemize ve şehrimize yönelik güzel hizmetlere yol açacağına inanıyorum. Yapacağımız hizmetlerde hemşehrilerimizin görüşlerine ve taleplerine her zaman kulak verdik vermeye devam edeceğiz. Zaten bizler, hizmet rotamızı hemşehrilerimizle birlikte çiziyoruz. Katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.

