Başkan Kılca: “İlkokul 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi destekliyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede ilkokula başlayan 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaptığı çanta ve kırtasiye malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitime olan desteklerini sürdürdüklerini aktardı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders gününde öğrencilerin ve öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Bu çerçevede Başkan Hasan Kılca, İlçe Kaymakamı Yavuz Güner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek bu özel günde minik öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette Hasan Kılca, Yavuz Güner ile Sami Sağdıç ayrıca, içlerinde kırtasiye malzemesi bulunan okul çantası ve beslenme çantasından oluşan desteğini de öğrencilere dağıttı.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç, Karatay Belediyesi'nin bu yıl da Karatay'da ilkokula başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye desteğini verdiğini belirterek bu katkıları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Sağdıç; "Karatay Belediyesi ilçemizde eğitime yaptığı desteği sürdürüyor. Bu yıl da öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğini verdiler. Bu hediyelerinden dolayı ailelerimiz de öğrencilerimiz de son derece memnun. Bu vesileyle hem eğitim camiamız, hem öğrencilerimiz hem de ailelerimiz adına Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Karatay Kaymakamı Yavuz Güner de, ilçede görev yaptığı ilk gün böyle güzel bir ortamda öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu aktardı. Güner, "2023-2024 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Karatay Belediye'mizin bu yıl da sizlere verdiği güzel hediyeler dolayısıyla da Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Bu hediyelerin sizleri mutlu etmesi bizleri de mutlu ediyor. Yıl boyunca sizlerle sık sık buluşacağız. Bizler sizleri çok seviyoruz. Hepinize iyi dersler iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız geleceğimiz onlar için ne yapsak az"

2023-2024 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilere, ailelere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, "Bugün yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü. Bizler de yavrularımızın ve eğitim camiamızın bu güzel heyecanına ortak olmak istedik. Karatay'da güzel bir gelenek var. Bu yıl da o geleneği sürdürüyoruz. 5 yıldır Karatay'ımızda ilkokula başlayan tüm ilkokul 1. sınıf öğrencilerine okul ve beslenme çantası ile kırtasiye malzemesi desteği veriyoruz. Bugün de ilçemizdeki 10 bin minik çocuğumuza bu desteği vermiş olduk. Bu projemizin ve 2023-2024 Yeni Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilerimize, ailelerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu desteklerimiz devam edecek ve çocuklarımızın eğitime yönelik her türlü ihtiyacında onların yanında olmayı sürdüreceğiz. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarımızın yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerimize hatta üniversite öğrencilerimize de her zaman destek olacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)