Başkan Kılca: “Salgında belediye olarak iyi bir süreç yönettik”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Haziran ayı olağan meclis toplantısı yaklaşık üç ay sonra ilk defa yüz yüze yapıldı.

Sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı gibi önlemlerle gerçekleştirilen toplantıda mevcut komisyonların faaliyetleri ile önerilerinin ele alınmasının yanı sıra yeni komisyonların oluşturulması gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Haziran ayı olağan meclis toplantısının uzun aradan sonra ilk defa yüz yüze yapılması dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirdi.

"Karatay Belediyesi olarak salgın sürecini iyi yönettik"

Başkan Hasan Kılca, salgın sürecinin başladığı Mart ayı başından bu yana Karatay Belediyesi olarak aldıkları kararlar, tedbir ve faaliyetler hakkında meclis üyelerini de bilgilendirdi. Karatay Belediyesi olarak süreci iyi yönettiklerini belirten Hasan Kılca, "Hizmet binamız ile hizmet verdiğimiz bütün tesislerde gerekli bütün önlemleri aldık. Bu kapsamda binamız ve tüm tesislerimizde sık sık dezenfekte çalışması yaptık. Yine personelimiz ve hizmetlerimizden faydalanmak için belediyeye gelen vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanması konusunda gerekli tedbirler aldık. İlçedeki bütün kamu kurum ve kuruluşlar, süreç boyunca rutin bir şekilde ekiplerimiz tarafından sık sık dezenfekte edildi. Bu süreçten etkilenen esnafı da unutmadık ve belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapanan esnaftan işyerleri kapalı olduğu süre boyunca kira bedeli almadık. Yine belediyemizin kiracısı olan ve işletmesi açık olan tüm esnafın da kira ödemelerini gecikme zammı yansıtmadan 2 ay süreyle erteledik. Tüm işyerlerinde sıkı denetimler yaptık, denetimlere devam ediyoruz. İlçemizde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan meydan, cadde ve kaldırımları personelimiz araçlarla yıkayarak dezenfekte etti" dedi.

"Tüm açık ve kapalı pazar yerlerinde denetim yaptık"

Yine İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında ilçedeki tüm açık ve kapalı pazar yerlerinde denetim yaptıklarını ifade eden Kılca, "Esnafa maske ve eldiven dağıttık, ekiplerimiz esnafın sosyal mesafe kurallara uyması için de sık sık bilgilendirme yaptı. İlçe genelindeki banklara bilgilendirme levhaları yapıştırarak vatandaşların sosyal mesafe konusunda daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunduk. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde olması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadık ve ilçenin birçok noktasında bulunan sokak hayvanlarını besleme istasyonlarına düzenli olarak su ve yem bıraktık. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını da belediyemizin mobil halk ekmek araçları vasıtasıyla karşıladık. Kullanımı artan maske ve eldiven gibi hijyenik malzemelerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla ilçenin birçok noktasına tıbbi atık kutuları yerleştirdik. "Evde Kal" çağrılarına uyarak dışarıya çıkmayan çocuklar ve aileler için "Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti" adlı projeyi hayata geçirdik. 10 çocuk oyunu hazırlayarak YouTube kanalımız üzerinden evlere misafir olduk. Anneler günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız paylaşıma destek veren tüm Karataylılara anneler günü çiçeği hediyesi gönderdik. Sokağa atılan ve salgın için riskli görülen maske ve eldivenleri toplamak için "Sıfır Atık Birimi'nden seçilen ve tulum, çift kat maske ve eldiven giyen personel, üçtekerli bisikletlerle ilçe genelinde temizlik çalışması başlattık" ifadelerini kullandı.

"Belediyecilik yatırım ve hizmetlerimizde bir aksama yok"

Karatay Belediyesinin salgın döneminde belediyecilik faaliyet ve hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüğünü belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu süreçte önemli yatırımlara da imza attıklarını aktardı. Başkan Hasan Kılca, "Vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filomuzu yeni ve modern araçlarla güçlendirdik. Bu kapsamda da geçtiğimiz haftalarda yaptığımız bir programla filomuza yaklaşık 8 milyon lira maliyetle 34 yeni aracı eklemiş olduk. Bu araçları da tamamen kendi kaynaklarımızla yani herhangi bir kredi kullanmadan aldık. Bunun yanı sıra yol yapım, bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Bu yıl 200 bin ton asfalt serimi hedefi koyduk. Geçtiğimiz yıl başladığımız Saracoğlu Hobi Bahçemize 318 yeni parsel ekleyerek genişlettik ve parselleri kurayla sahiplerine teslim ettik. Karatay Termal Tatil Köyü de tamamlandı. Salgın sürecinin tamamen sona ermesi ile tesislerin açılışı yapılacak. Bu tesisimiz, şehrimiz ve ülkemizin termal turizmine katkı sağlayacak. İsmil bölgesinde termal turizmin yanı sıra önümüzdeki dönemlerde yeni bir sondaj çalışması gerçekleştirerek seracılığın yapılmasına da katkı sağlayacağız. İlçemizdeki iki okulumuzun inşaatı devam ediyor. Yine Karatay'a 4 adet sosyal tesis yapıyoruz onların da yapımı için ihale süreçleri var. Sağlık ocağı yapıyoruz Sultan Selim Mahallemize. Böylece fiziki ve altyapı belediyeciliği konusunda herhangi bir aksama yaşamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA