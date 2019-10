Başkan Kılca: “Türkiye tarihin akışını değiştirmeye devam etmektedir”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim'in ülkenin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşıdığını belirten Başkan Kılca, "29 Ekim, birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de milli hedef ve amaçlarına yaklaşmaya, tarihin akışını değiştirmeye devam etmektedir" dedi.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış olan yurda etnik köken ve inanç farkı gözetmeksizin her vatandaşın "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" diyerek sahip çıktığını dile getiren Başkan Hasan Kılca, "Ülke olarak Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 29 Ekim bir doğuşun ve millet olarak verdiğimiz emsalsiz mücadelenin tüm dünyaya ilanıdır. 29 Ekim, ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. İşte tıpkı 26 Ağustos, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de yarın da millet olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yeni zaferlere, güçlü yarınlara ve aydınlık geleceğimize yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Aradan geçen yaklaşık yüzyıllık süreçte Türkiye Cumhuriyeti, milli hedeflerine ve amaçlarına yaklaşmaya, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliği, kuruluş idealleri rehberliğinde tarihin akışını değiştirmeye devam etmektedir. Artık Türkiye, çözüm odaklı politikalarıyla, her alanda dönüşüm ve gelişim yaşayarak, büyük hedefleri, idealleri olan bir ülkedir. Ülkemizin yanı sıra bölgemizi de istikrarın, huzurun ve dünya vicdanının merkezi haline getirme hedefleri bir bir hayata geçmektedir. Şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin kahramanlığıyla kurulan bu devleti yaşatmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu gösteren milletimiz, geçmişine, bayrağına, vatanına bağlılığıyla geleceğe hep birlikte koşmayı sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin her anı ve zerresi hak edilmiş gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA