Başkan Kılca’dan Konya Sakatlar Derneği’ne ziyaret

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle bir araya geldi. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı ziyarette Başkan Hasan Kılca, dernek başkanı Ahmet Mıhçı ile dernek üyelerinin 3 Aralık Dünya engelliler Günü'nü kutladı.

Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, yerel yönetimler olarak engelli vatandaşlara hizmet etmekle mükellef olduklarının altını çizdi. Başkan Kılca, gerçekleştirilen yatırımlarda engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürmesi açısından ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine dikkat çekti. Kılca, Karatay Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin ve projelerin bir bir hayata geçtiğini ifade etti.

Karatay Belediyesi olarak, yaptıkları her proje ve faaliyette engelsiz mekanların oluşması adına gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Kılca, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay idame ettirmeleri için uğraşıyoruz. Buna en güzel örneklerden biri de birinci sıradan meclis üyemiz olan Konya Sakatlar Derneği Başkanı Ahmet Mıhçı. Çok güzel faaliyetler yürütüyor. Engelli hemşehrilerimize sahip çıkarak taleplerini bizlere iletiyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını arttırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mıhçı'dan Başkan Kılca'ya teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise, Başkan Hasan Kılca'ya engellilere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Mıhçı, Karatay Belediyesinin gerçekleştirdiği birçok hizmette engellilerin rahatlıkla kullanabileceği alanların oluşturulmasının örnek bir davranış olduğunu, Karatay Belediyesinin engelli dostu bir belediye olduğunu dile getirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ve dernek üyeleri daha sonra bir süre sohbet etti, bazı konularda istişarelerde bulundu.

Kaynak: İHA