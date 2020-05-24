Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Ramazan Bayramının ilk gününde A takımıyla birlikte kolları sıvadı; tulum giyip, ekipman donanarak Buca parklarında kosa çalışması yaptı. Parklardaki yoğun mesainin ardından Buca'nın temizliği için gece-gündüz, yağmur-çamur demeden çalışan temizlik işleri personelini ziyaret eden Başkan Kılıç, pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı tüm personele Bucalılar adına teşekkür etti.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Ramazan Bayramının ilk gününü, bayram süresince sokaklarda emek verecek temizlik işleri ve park bahçeler personelleriyle geçirdi. Pandemi nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağını en verimli şekilde değerlendirme talimatı veren Başkan Kılıç, başkan yardımcıları ve icraat müdürlüklerinden oluşan A takımıyla sahada ekibe destek oldu.

Başkan Kılıç'ın ilk durağı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. Yasak boyunca kentteki parkların bakımlarını yapan ekibin bayramını kutlayan Kılıç, parklarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından Kılıç, tüm başkan yardımcılarıyla birlikte tulum ve siperliği giyerek sahaya çıktı. Başkan Kılıç ve belediye yönetimi, özel tulumlar giyip kosa makinelerini takarak İsmail Ağa Parkı'nda otları temizledi.

Buca'nın sokaklarında çalışmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Pandemi sürecinde tüm ağırlığımızı dezenfekte çalışmalarına ve sosyal yardıma ayırdık. Pandemi sürecinden dolayı personel sayımızda bir azalma olmuştu. Dolayısıyla parklarımızın kosalama işi bir hayli gecikmişti. Onun için bu bayram günlerini, bütün parklarımızda kosalama yaparak geçiriyoruz. Parklarımızı pandemi sonrasında rahat rahat oynamaları için çocuklarımıza hazırlıyoruz. Personel sayımız az olduğu için tüm başkan yardımcılarımız ve müsait olan müdürlerimizle çalışmaya destek verdik. Kısa bir süre içerisinde Buca'daki tüm parklarımızı temizlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Kılıç, parklarda yürütülen çalışmanın ardından temizlik işleri şantiyesini ziyaret etti. Korona virüsüne karşı gece-gündüz Buca'nın her karışını temizleyen ekibe teşekkür eden Kılıç, "Buca'nın bütün yükünü çeken, bizlerin sağlığı için çalışan temizlik işleri ekibimiz; hepinizin bayramını kutluyorum. Buca sizlerle daha iyi olacak. Siz bütün ekip olarak güveniyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Pandemi süresinde burada bu mücadeleyi veriyorsunuz. İnşallah daha sağlıklı günlerde bayramlar kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bayram tebriğinin ardından personelle çay içen Kılıç, bayram tatlısı ikram etti. Temizlik işleri ekibinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıç, personelle masa topu oynadı.

Kaynak: İHA